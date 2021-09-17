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В Ульяновской области проголосовали 4,6 процента избирателей
В Ульяновской области проголосовали 4,6 процента избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Ульяновской области проголосовали 4,6 процента избирателей
Около 4,6% избирателей проголосовали на выборах в Ульяновской области по состоянию на 12.00 (11.00 мск), сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:14
2021-09-17T13:14
2021-09-17T13:14
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
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САМАРА, 17 сен – РИА Новости. Около 4,6% избирателей проголосовали на выборах в Ульяновской области по состоянию на 12.00 (11.00 мск), сообщает избирательная комиссия региона."Участковые избирательные комиссии представили сведения о ходе голосования по состоянию на 12.00 (11.00 мск). Участие в голосовании на выборах, назначенных на единый день голосования, приняли 44 551 избиратель (4,6%)", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.В Ульяновской области 17-19 сентября проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы.На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).Всего в Ульяновской области сформировано 979 избирательных участков, из них 972 – постоянные, еще семь - в местах временного пребывания граждан.
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политика, ульяновская область, госдума рф, кпрф, лдпр, алексей русских
В Ульяновской области проголосовали 4,6 процента избирателей
Около 4,6% избирателей проголосовали на выборах в Ульяновской области