https://ria.ru/20210917/vybory-1750507788.html

Выборы: как это работает? Заблуждения и простые ответы на главные вопросы

Выборы: как это работает? Заблуждения и простые ответы на главные вопросы - РИА Новости, 17.09.2021

Выборы: как это работает? Заблуждения и простые ответы на главные вопросы

Выборы в думу, в заксобрание, в местное самоуправление, а где-то и губернатора выбирают: как не запутаться? Одномандатники и партийные списки: как работает смешанная избирательная система и что о ней нужно знать? Чем депутаты занимаются в думе, а чем в заксобрании? Политологи рассказали, о тонкостях и особенностях избирательной системы.

2021-09-17T12:00

2021-09-17T12:00

2021-09-17T13:08

не верю!

политика

выборы

госдума рф

выборы в государственную думу

единый день голосования в россии

александр коньков

подкаст

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Выборы: как это работает? Заблуждения и простые ответы на главные вопросы Выборы в думу, в заксобрание, в местное самоуправление, а где-то и губернатора выбирают: как не запутаться? Одномандатники и партийные списки: как работает смешанная избирательная система и что о ней нужно знать? Чем депутаты занимаются в думе, а чем в заксобрании? Политологи рассказали, о тонкостях и особенностях избирательной системы. audio/mpeg

Выборы: как это работает? Заблуждения и простые ответы на главные вопросы Выборы в думу, в заксобрание, в местное самоуправление, а где-то и губернатора выбирают: как не запутаться? Одномандатники и партийные списки: как работает смешанная избирательная система и что о ней нужно знать? Чем депутаты занимаются в думе, а чем в заксобрании? Политологи рассказали, о тонкостях и особенностях избирательной системы. audio/mpeg

Почему кандидат, за которого вы голосовали, может все равно не попасть в думу, и почему кто-то получит два бюллетеня, а кто-то шесть, объяснили политолог Александр Коньков, и политолог, политический обозреватель и автор проекта "Женщины и Власть" Наталия Елисеева.1:13 Сразу несколько избирательных кампаний в один уикэнд — зачем? От 2 до 7 бюллетеней в одни руки: особенности единого дня голосования.4:02 “Почему голосование пройдёт только в 39 регионах, их же больше?”6:54 - Госдума, гордума, заксобрание, парламент - чем там занимаются депутаты? В каких случаях мэр и губернатор — одно и то же?9:32 Одномандатники и партийные списки - что это значит, и как устроена смешанная избирательная система?13:39 В чем отличия между самовыдвиженцами, сторонниками и кандидатами от партий.16:27 Самоотводы, "паровозы", политики второго плана: почему кандидат может проиграть, даже если партия выиграет? Партийные списки.23:49 Избирательный барьер: зачем он нужен, и можно ли его снизить, повысить или отменить? Почему партии выгодно получать голоса, даже если она точно не дотянется до барьера.28:11 Графа "Против всех!" — почему её отменили? К чему приводит порча бюллетеня или голосование за "мусорного кандидата"?35:00 "Некоторые избиратели решают, за кого голосовать, уже на участке". Кто ответственен за политическую грамотность и политпросвет населения: кандидаты или сами граждане?36:23 Лотереи, штрафы и пирожки: как и чем в России и других странах население мотивируют идти на выборы? Каков уровень политической культуры избирателей?39:49 "Нужно иметь опыт побед на более низких уровнях": сколько партий участвуют в выборах и сколько из них могут оказаться в думе?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, единый день голосования в россии, александр коньков, подкаст, россия, наталия елисеева, общество, законы, аудио