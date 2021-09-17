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Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму
Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал удаленно на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:27
2021-09-17T11:27
2021-09-17T11:47
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экспоцентр
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал удаленно на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Политик отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре". Жириновский проголосовал при помощи специальной цифровой панели, он зарегистрирован как электронный избиратель и может голосовать с помощью сервисов "Госуслуги".Там же он осмотрел систему видеонаблюдения за избирательными участками и встретился с наблюдателями и руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексеем Венедиктовым.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, владимир жириновский, госдума рф, экспоцентр, россия
11:27 17.09.2021 (обновлено: 11:47 17.09.2021)
Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму
Лидер ЛДПР Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму