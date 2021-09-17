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Выборы в Государственную думу
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В Амурской области проголосовали 8,21 процента избирателей
В Амурской области проголосовали 8,21 процента избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Амурской области проголосовали 8,21 процента избирателей
В Амурской области на 15.00 (09.00 мск) проголосовали 8,21% избирателей, сообщает облизбирком. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:12
2021-09-17T11:12
выборы в государственную думу
политика
белогорск
амурская область
госдума рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. В Амурской области на 15.00 (09.00 мск) проголосовали 8,21% избирателей, сообщает облизбирком.Досрочно на выборах в Госдуму в Приамурье, по данным местного избиркома, проголосовали 2075 человек – это те, кто живёт и работает в труднодоступных населенных пунктах. Бюллетени досрочного голосования хранятся в опечатанных переносных ящиках и будут обработаны во время общего подсчёта голосов 19 сентября.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Кроме думских, в Приамурье проходят выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
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политика, белогорск, амурская область, госдума рф
11:12 17.09.2021
 
В Амурской области проголосовали 8,21 процента избирателей

В Амурской области на 15:00 проголосовали 8,21 процента избирателей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. В Амурской области на 15.00 (09.00 мск) проголосовали 8,21% избирателей, сообщает облизбирком.
Досрочно на выборах в Госдуму в Приамурье, по данным местного избиркома, проголосовали 2075 человек – это те, кто живёт и работает в труднодоступных населенных пунктах. Бюллетени досрочного голосования хранятся в опечатанных переносных ящиках и будут обработаны во время общего подсчёта голосов 19 сентября.
Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.
Кроме думских, в Приамурье проходят выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
 
Выборы в Государственную думуПолитикаБелогорскАмурская областьГосдума РФ
 
 
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