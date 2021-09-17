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Челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Челябинской области Алексей Текслер и его супруга проголосовали на избирательном участке в первый день выборов депутатов Госдумы РФ, сообщила пресс-служба РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:13

2021-09-17T10:13

2021-09-17T10:13

политика

челябинская область

единая россия

госдума рф

яблоко

алексей текслер

коммунисты россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер и его супруга проголосовали на избирательном участке в первый день выборов депутатов Госдумы РФ, сообщила пресс-служба губернатора региона."Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в первый день голосования, 17 сентября, принял участие в выборах депутатов Госдумы. Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали по традиции в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска", - говорится в сообщении.По словам главы региона, выборы депутатов Госдумы являются важнейшим общественно-политическим событием в жизни страны. "Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие 5 лет, но и на более далекую перспективу", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Текслер отметил, что нельзя забывать, что Госдума утверждает бюджет – главный финансовый документ, которым распределяются значительные ресурсы. "Мы рассчитываем, что депутаты от Челябинской области будут отстаивать интересы нашего региона в Государственной Думе. Поэтому депутаты должны быть сильные, опытные, профессиональные люди, ответственные за будущее региона, нашей страны", - подчеркнул он и пригласил всех жителей региона прийти и проголосовать.По данным избирательной комиссии области, в регионе в 08.00 (06.00 мск) открылись 2303 избирательных участка, из них 2284 участка являются постоянными, 19 - временными.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

https://ria.ru/20210917/aksenov-1750459946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, челябинская область, единая россия, госдума рф, яблоко, алексей текслер, коммунисты россии