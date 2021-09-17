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Челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Челябинской области Алексей Текслер и его супруга проголосовали на избирательном участке в первый день выборов депутатов Госдумы РФ, сообщила пресс-служба РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:13
2021-09-17T10:13
политика
челябинская область
единая россия
госдума рф
яблоко
алексей текслер
коммунисты россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер и его супруга проголосовали на избирательном участке в первый день выборов депутатов Госдумы РФ, сообщила пресс-служба губернатора региона."Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в первый день голосования, 17 сентября, принял участие в выборах депутатов Госдумы. Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали по традиции в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска", - говорится в сообщении.По словам главы региона, выборы депутатов Госдумы являются важнейшим общественно-политическим событием в жизни страны. "Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие 5 лет, но и на более далекую перспективу", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Текслер отметил, что нельзя забывать, что Госдума утверждает бюджет – главный финансовый документ, которым распределяются значительные ресурсы. "Мы рассчитываем, что депутаты от Челябинской области будут отстаивать интересы нашего региона в Государственной Думе. Поэтому депутаты должны быть сильные, опытные, профессиональные люди, ответственные за будущее региона, нашей страны", - подчеркнул он и пригласил всех жителей региона прийти и проголосовать.По данным избирательной комиссии области, в регионе в 08.00 (06.00 мск) открылись 2303 избирательных участка, из них 2284 участка являются постоянными, 19 - временными.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
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РИА Новости
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4.7
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политика, челябинская область, единая россия, госдума рф, яблоко, алексей текслер, коммунисты россии
10:13 17.09.2021
 
Челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Челябинской области Текслер и его супруга проголосовали на выборах депутатов Госдумы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер и его супруга проголосовали на избирательном участке в первый день выборов депутатов Госдумы РФ, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в первый день голосования, 17 сентября, принял участие в выборах депутатов Госдумы. Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали по традиции в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска", - говорится в сообщении.
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По словам главы региона, выборы депутатов Госдумы являются важнейшим общественно-политическим событием в жизни страны. "Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие 5 лет, но и на более далекую перспективу", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Текслер отметил, что нельзя забывать, что Госдума утверждает бюджет – главный финансовый документ, которым распределяются значительные ресурсы. "Мы рассчитываем, что депутаты от Челябинской области будут отстаивать интересы нашего региона в Государственной Думе. Поэтому депутаты должны быть сильные, опытные, профессиональные люди, ответственные за будущее региона, нашей страны", - подчеркнул он и пригласил всех жителей региона прийти и проголосовать.
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Процедура выборов в Государственную думу РФ
По данным избирательной комиссии области, в регионе в 08.00 (06.00 мск) открылись 2303 избирательных участка, из них 2284 участка являются постоянными, 19 - временными.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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