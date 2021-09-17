Челябинский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Челябинской области Текслер и его супруга проголосовали на выборах депутатов Госдумы
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021.
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер и его супруга проголосовали на избирательном участке в первый день выборов депутатов Госдумы РФ, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в первый день голосования, 17 сентября, принял участие в выборах депутатов Госдумы. Текслер вместе с супругой Ириной проголосовали по традиции в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, выборы депутатов Госдумы являются важнейшим общественно-политическим событием в жизни страны. "Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие 5 лет, но и на более далекую перспективу", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Текслер отметил, что нельзя забывать, что Госдума утверждает бюджет – главный финансовый документ, которым распределяются значительные ресурсы. "Мы рассчитываем, что депутаты от Челябинской области будут отстаивать интересы нашего региона в Государственной Думе. Поэтому депутаты должны быть сильные, опытные, профессиональные люди, ответственные за будущее региона, нашей страны", - подчеркнул он и пригласил всех жителей региона прийти и проголосовать.
По данным избирательной комиссии области, в регионе в 08.00 (06.00 мск) открылись 2303 избирательных участка, из них 2284 участка являются постоянными, 19 - временными.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.