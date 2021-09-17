Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750452107.html
Более 7700 избирательных участков открылись в Уральском федеральном округе
Более 7700 избирательных участков открылись в Уральском федеральном округе - РИА Новости, 17.09.2021
Более 7700 избирательных участков открылись в Уральском федеральном округе
Более 7700 избирательных участков открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), за выборами следят почти 10 тысяч наблюдателей от "Единой России", РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:52
2021-09-17T08:52
выборы в государственную думу
политика
сахалинская область
забайкальский край
еврейская автономная область
единая россия
госдума рф
яблоко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f679e730a99695c5aa7d563747afb55.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 7700 избирательных участков открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), за выборами следят почти 10 тысяч наблюдателей от "Единой России", сообщает пресс-служба партии."Более 7700 избирательных участков открылось в регионах Уральского федерального округа. За "чистотой" и безопасностью выборов на этих территориях следят почти 10 тысяч наблюдателей от партии", - говорится в сообщении.По словам руководителя Уральского межрегионального координационного совета "Единой России", депутата Госдумы Ивана Квитки, все избирательные участки в регионе открылись в установленные законом сроки, везде соблюдаются требования санитарной безопасности. Он добавил, что ожидается высокая явка, в шести регионах УрФО зарегистрированы более 9,2 миллиона избирателей."Интерес к выборам отмечается уже сейчас, судя по досрочному голосованию в ЯНАО и ХМАО. Для нас важно, чтобы выборы проходили открыто, честно и с соблюдением всех норм безопасности, без угрозы для здоровья людей", - цитирует пресс-служба Квитку.Ранее сообщалось, что в Сахалинской области начали работу 310 избирательных участков, в Магаданской - 90, в Амурской - 750. К работе в Хабаровском крае приступили 807 избирательных участков, в Приморье - 1297, в Еврейской автономной области - 183 участка. Кроме того, 822 участка открылись в Якутии, 899 - в Бурятии, а жители Забайкальского края смогут проголосовать на 917 избирательных участках.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
https://ria.ru/20210917/gornyaki-1750443776.html
сахалинская область
забайкальский край
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750355845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23e93a0767444abe93516530b3d864b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, сахалинская область, забайкальский край, еврейская автономная область, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
08:52 17.09.2021
 
Более 7700 избирательных участков открылись в Уральском федеральном округе

Более 7700 избирательных участков открылись в регионах Уральского федерального округа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 7700 избирательных участков открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), за выборами следят почти 10 тысяч наблюдателей от "Единой России", сообщает пресс-служба партии.
"Более 7700 избирательных участков открылось в регионах Уральского федерального округа. За "чистотой" и безопасностью выборов на этих территориях следят почти 10 тысяч наблюдателей от партии", - говорится в сообщении.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
По словам руководителя Уральского межрегионального координационного совета "Единой России", депутата Госдумы Ивана Квитки, все избирательные участки в регионе открылись в установленные законом сроки, везде соблюдаются требования санитарной безопасности. Он добавил, что ожидается высокая явка, в шести регионах УрФО зарегистрированы более 9,2 миллиона избирателей.
"Интерес к выборам отмечается уже сейчас, судя по досрочному голосованию в ЯНАО и ХМАО. Для нас важно, чтобы выборы проходили открыто, честно и с соблюдением всех норм безопасности, без угрозы для здоровья людей", - цитирует пресс-служба Квитку.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области начали работу 310 избирательных участков, в Магаданской - 90, в Амурской - 750. К работе в Хабаровском крае приступили 807 избирательных участков, в Приморье - 1297, в Еврейской автономной области - 183 участка. Кроме того, 822 участка открылись в Якутии, 899 - в Бурятии, а жители Забайкальского края смогут проголосовать на 917 избирательных участках.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
06:51Выборы в Государственную думу
В Кузбассе горняки первыми проголосовали на выборах в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСахалинская областьЗабайкальский крайЕврейская автономная областьЕдиная РоссияГосдума РФЯблокоКоммунисты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
Лента новостейМолния