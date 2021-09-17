Более 7700 избирательных участков открылись в Уральском федеральном округе
Более 7700 избирательных участков открылись в регионах Уральского федерального округа
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 7700 избирательных участков открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), за выборами следят почти 10 тысяч наблюдателей от "Единой России", сообщает пресс-служба партии.
"Более 7700 избирательных участков открылось в регионах Уральского федерального округа. За "чистотой" и безопасностью выборов на этих территориях следят почти 10 тысяч наблюдателей от партии", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Уральского межрегионального координационного совета "Единой России", депутата Госдумы Ивана Квитки, все избирательные участки в регионе открылись в установленные законом сроки, везде соблюдаются требования санитарной безопасности. Он добавил, что ожидается высокая явка, в шести регионах УрФО зарегистрированы более 9,2 миллиона избирателей.
"Интерес к выборам отмечается уже сейчас, судя по досрочному голосованию в ЯНАО и ХМАО. Для нас важно, чтобы выборы проходили открыто, честно и с соблюдением всех норм безопасности, без угрозы для здоровья людей", - цитирует пресс-служба Квитку.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области начали работу 310 избирательных участков, в Магаданской - 90, в Амурской - 750. К работе в Хабаровском крае приступили 807 избирательных участков, в Приморье - 1297, в Еврейской автономной области - 183 участка. Кроме того, 822 участка открылись в Якутии, 899 - в Бурятии, а жители Забайкальского края смогут проголосовать на 917 избирательных участках.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.