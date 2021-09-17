https://ria.ru/20210917/vybory-1750452107.html

Более 7700 избирательных участков открылись в Уральском федеральном округе

Более 7700 избирательных участков открылись в Уральском федеральном округе - РИА Новости, 17.09.2021

Более 7700 избирательных участков открылись в Уральском федеральном округе

Более 7700 избирательных участков открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), за выборами следят почти 10 тысяч наблюдателей от "Единой России", РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:52

2021-09-17T08:52

2021-09-17T08:52

выборы в государственную думу

политика

сахалинская область

забайкальский край

еврейская автономная область

единая россия

госдума рф

яблоко

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 7700 избирательных участков открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), за выборами следят почти 10 тысяч наблюдателей от "Единой России", сообщает пресс-служба партии."Более 7700 избирательных участков открылось в регионах Уральского федерального округа. За "чистотой" и безопасностью выборов на этих территориях следят почти 10 тысяч наблюдателей от партии", - говорится в сообщении.По словам руководителя Уральского межрегионального координационного совета "Единой России", депутата Госдумы Ивана Квитки, все избирательные участки в регионе открылись в установленные законом сроки, везде соблюдаются требования санитарной безопасности. Он добавил, что ожидается высокая явка, в шести регионах УрФО зарегистрированы более 9,2 миллиона избирателей."Интерес к выборам отмечается уже сейчас, судя по досрочному голосованию в ЯНАО и ХМАО. Для нас важно, чтобы выборы проходили открыто, честно и с соблюдением всех норм безопасности, без угрозы для здоровья людей", - цитирует пресс-служба Квитку.Ранее сообщалось, что в Сахалинской области начали работу 310 избирательных участков, в Магаданской - 90, в Амурской - 750. К работе в Хабаровском крае приступили 807 избирательных участков, в Приморье - 1297, в Еврейской автономной области - 183 участка. Кроме того, 822 участка открылись в Якутии, 899 - в Бурятии, а жители Забайкальского края смогут проголосовать на 917 избирательных участках.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

https://ria.ru/20210917/gornyaki-1750443776.html

сахалинская область

забайкальский край

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сахалинская область, забайкальский край, еврейская автономная область, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии