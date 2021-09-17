https://ria.ru/20210917/vybory-1750451110.html

Глава Хабаровского края проголосовал на выборах

Глава Хабаровского края проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Хабаровского края проголосовал на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:46

2021-09-17T08:46

2021-09-17T10:18

выборы в государственную думу

политика

хабаровский край

хабаровск

госдума рф

михаил дегтярев

дальневосточная железная дорога

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ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы."Мы пришли голосовать всей семьей, всегда с детьми ходим на выборы", - сказал Дегтярев журналистам, добавив, что для него Хабаровск для него "не только прописка", в городе учатся трое из его четырех сыновей.Глава края с семьей проголосовал на избирательном участке номер 196 в здании Центра управления Дальневосточной железной дороги. Дегтярев отметил, что после голосования снова отправится на работу в правительство края. "Дел много, работа не останавливается... Мы набрали очень много обязательств перед жителями края на пять-десять лет, их все надо выполнить. Предстоит большая работа правительства Хабаровского края, всей команды, которая работает во власти и в административных структурах одного из крупнейших регионов нашей страны", - сказал Дегтярев.В Хабаровском крае 17, 18, 19 сентября проходят выборы губернатора региона и депутатов Госдумы. Помимо этого, в регионе выбирают депутата законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и органы местного самоуправления.На пост главы региона претендуют четыре человека - сам Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Всего в Хабаровском крае сформирован 801 избирательный участок, на 26 из них голосование было организовано досрочно. По итогам досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях участие в выборах губернатора Хабаровского края приняли свыше 2,6 тысячи человек. В выборах депутатов Государственной думы досрочно поучаствовали более 4,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20210917/poezdka-1750442507.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750442279.html

хабаровский край

хабаровск

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Михаил Дегтярев проголосовал на выборах главы региона и депутатов Госдумы Дегтярев проголосовал на думских и губернаторских выборах 2021-09-17T08:46 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, хабаровский край, хабаровск, госдума рф, михаил дегтярев, дальневосточная железная дорога