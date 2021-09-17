08:46 17.09.2021 (обновлено: 10:18 17.09.2021)
Глава Хабаровского края проголосовал на выборах
Глава Хабаровского края Дегтярев проголосовал на выборах главы региона и депутатов Госдумы
ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы.
"Мы пришли голосовать всей семьей, всегда с детьми ходим на выборы", - сказал Дегтярев журналистам, добавив, что для него Хабаровск для него "не только прописка", в городе учатся трое из его четырех сыновей.
Глава края с семьей проголосовал на избирательном участке номер 196 в здании Центра управления Дальневосточной железной дороги. Дегтярев отметил, что после голосования снова отправится на работу в правительство края. "Дел много, работа не останавливается... Мы набрали очень много обязательств перед жителями края на пять-десять лет, их все надо выполнить. Предстоит большая работа правительства Хабаровского края, всей команды, которая работает во власти и в административных структурах одного из крупнейших регионов нашей страны", - сказал Дегтярев.
В Хабаровском крае 17, 18, 19 сентября проходят выборы губернатора региона и депутатов Госдумы. Помимо этого, в регионе выбирают депутата законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и органы местного самоуправления.
На пост главы региона претендуют четыре человека - сам Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Всего в Хабаровском крае сформирован 801 избирательный участок, на 26 из них голосование было организовано досрочно. По итогам досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях участие в выборах губернатора Хабаровского края приняли свыше 2,6 тысячи человек. В выборах депутатов Государственной думы досрочно поучаствовали более 4,3 тысячи человек.