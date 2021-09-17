05:08 17.09.2021 (обновлено: 05:59 17.09.2021)
Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
Губернатор Амурской области Орлов проголосовал на выборах, на участок он пришел с женой
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах, на избирательный участок он пришел вместе с женой.
"… Я с женой тоже пришел на участок и проголосовал, заодно посмотрел, как соблюдаются санитарные нормы. Комиссии учли опыт прошлогоднего голосования. На входе всем избирателям измеряют температуру, выдаются средства индивидуальной защиты", - написал Орлов в своем Instagram-аккаунте.
Правительство региона уточняет, что губернатор голосовал на участке, организованном в школе №5, всего в регионе в пятницу в 02.00 мск открылись 750 избирательных участков, в том числе 17 временных: в аэропорту, в СИЗО, в больницах и в вахтовых рабочих поселках.
Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.
Кроме думских в Приамурье пройдут выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске – втором по численности населения городе Приамурья – избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь будут выбирать новый состав городского совета народных депутатов.
Досрочно на выборах в Госдуму в Приамурье, по данным местного избиркома, проголосовали 2075 человек – это те, кто живет и работает в труднодоступных населенных пунктах. Бюллетени досрочного голосования хранятся в опечатанных переносных ящиках и будут обработаны во время общего подсчёта голосов – 19 сентября.