Жители Владивостока активно идут на выборы, несмотря на дождь и раннее утро
Жители Владивостока начали активно собираться на избирательных участках города
© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Жители Владивостока с утра пятницы начали собираться на избирательные участки города, чтобы отдать свой голос на выборах в федеральный и региональный парламент.
Избирательные участки во Владивостоке открылись в 8.00 местного времени (01.00 мск). Как передаёт корреспондент РИА Новости, уже в начале девятого на один из участков в спальном районе города постепенно начали стягиваться избиратели.
В помещении действует масочный режим, на входе голосующие могут взять маску и ручку. Все сотрудники участка работают в масках и перчатках. По новым правилам на фоне пандемии коронавируса они не берут у избирателя документ, удостоверяющий личность, а проверяют его и списывают данные из рук владельца.
Жителям Владивостока выдают четыре бюллетеня, а за ходом выборов следят несколько наблюдателей.
Утром первого дня голосования во Владивостоке дождливо и прохладно. Но, как рассказал РИА Новости представитель избирательного участка, несмотря на это, местные жители идут голосовать довольно активно.
"С утра (в первые полчаса - ред.) уже более десятка человек, для утра пятницы для нашего участка это довольно много", - сказал собеседник.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Избирательные участки уже открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО.
В Приморье 17-19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.