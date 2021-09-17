https://ria.ru/20210917/vybory-1750437103.html

Жители Владивостока активно идут на выборы, несмотря на дождь и раннее утро

Жители Владивостока активно идут на выборы, несмотря на дождь и раннее утро - РИА Новости, 17.09.2021

Жители Владивостока активно идут на выборы, несмотря на дождь и раннее утро

Жители Владивостока с утра пятницы начали собираться на избирательные участки города, чтобы отдать свой голос на выборах в федеральный и региональный парламент. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T02:02

2021-09-17T02:02

2021-09-17T02:02

выборы в государственную думу

политика

владивосток

госдума рф

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Жители Владивостока с утра пятницы начали собираться на избирательные участки города, чтобы отдать свой голос на выборах в федеральный и региональный парламент.Избирательные участки во Владивостоке открылись в 8.00 местного времени (01.00 мск). Как передаёт корреспондент РИА Новости, уже в начале девятого на один из участков в спальном районе города постепенно начали стягиваться избиратели.В помещении действует масочный режим, на входе голосующие могут взять маску и ручку. Все сотрудники участка работают в масках и перчатках. По новым правилам на фоне пандемии коронавируса они не берут у избирателя документ, удостоверяющий личность, а проверяют его и списывают данные из рук владельца.Жителям Владивостока выдают четыре бюллетеня, а за ходом выборов следят несколько наблюдателей.Утром первого дня голосования во Владивостоке дождливо и прохладно. Но, как рассказал РИА Новости представитель избирательного участка, несмотря на это, местные жители идут голосовать довольно активно.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Избирательные участки уже открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО.В Приморье 17-19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания и ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750436918.html

https://ria.ru/20210917/tsentr-1750435496.html

владивосток

чукотка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владивосток, госдума рф, чукотка, россия