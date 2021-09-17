https://ria.ru/20210917/vybory-1750436918.html

Губернатор Колымы первым среди глав регионов России пришел на выборы

Губернатор Колымы первым среди глав регионов России пришел на выборы - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Колымы первым среди глав регионов России пришел на выборы

Губернатор Магаданской области Сергей Носов проголосовал на избирательном участке почти сразу после его открытия, он стал первым главой региона, пришедшим на... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T01:57

2021-09-17T01:57

2021-09-17T10:34

выборы в государственную думу

политика

магаданская область

сергей носов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750463492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d05b267bc089cd8cf56353b540e6e66.jpg

МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов проголосовал на избирательном участке почти сразу после его открытия, он стал первым главой региона, пришедшим на выборы.В Магаданской области открылись 90 избирательных участков и началось голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы России.

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Губернатор Магаданской области Сергей Носов прибыл на только открывшийся участок и проголосовал Сергей Носов первым среди глав российских регионов проголосовал на выборах 2021-09-17T01:57 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, магаданская область, сергей носов, россия, видео