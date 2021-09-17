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Губернатор Колымы первым среди глав регионов России пришел на выборы
Губернатор Колымы первым среди глав регионов России пришел на выборы - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Колымы первым среди глав регионов России пришел на выборы
Губернатор Магаданской области Сергей Носов проголосовал на избирательном участке почти сразу после его открытия, он стал первым главой региона, пришедшим на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T01:57
2021-09-17T01:57
2021-09-17T10:34
выборы в государственную думу
политика
магаданская область
сергей носов
россия
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МАГАДАН, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов проголосовал на избирательном участке почти сразу после его открытия, он стал первым главой региона, пришедшим на выборы.В Магаданской области открылись 90 избирательных участков и началось голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы России.
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов прибыл на только открывшийся участок и проголосовал
Сергей Носов первым среди глав российских регионов проголосовал на выборах
2021-09-17T01:57
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РИА Новости
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политика, магаданская область, сергей носов, россия, видео
01:57 17.09.2021 (обновлено: 10:34 17.09.2021)
Губернатор Колымы первым среди глав регионов России пришел на выборы
Губернатор Магаданской области Носов первым среди глав регионов проголосовал на выборах