https://ria.ru/20210917/vstrecha-1750503674.html
Путин проведет встречу с губернатором Петербурга
Путин проведет встречу с губернатором Петербурга - РИА Новости, 17.09.2021
Путин проведет встречу с губернатором Петербурга
Президент России Владимир Путин в пятницу пообщается с губернатором Петербурга Александром Бегловым и проведет международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:41
2021-09-17T12:41
2021-09-17T12:46
политика
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу пообщается с губернатором Петербурга Александром Бегловым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента запланирован на вторую половину дня международный телефонный разговор. По окончании международных мероприятий Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, продолжит заниматься региональными делами", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210917/vstrecha-1750502472.html
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политика, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков
12:41 17.09.2021 (обновлено: 12:46 17.09.2021)
Путин проведет встречу с губернатором Петербурга
Путин проведет онлайн-встречу с губернатором Петербурга Бегловым