Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/vstrecha-1750503674.html
Путин проведет встречу с губернатором Петербурга
Путин проведет встречу с губернатором Петербурга - РИА Новости, 17.09.2021
Путин проведет встречу с губернатором Петербурга
Президент России Владимир Путин в пятницу пообщается с губернатором Петербурга Александром Бегловым и проведет международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:41
2021-09-17T12:46
политика
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263911_0:39:3038:1748_1920x0_80_0_0_405a30be98d2179b1ba49645c703d2db.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу пообщается с губернатором Петербурга Александром Бегловым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента запланирован на вторую половину дня международный телефонный разговор. По окончании международных мероприятий Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, продолжит заниматься региональными делами", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210917/vstrecha-1750502472.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263911_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_e1890f00079dc526ce745c38c19ad8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков
12:41 17.09.2021 (обновлено: 12:46 17.09.2021)
 
Путин проведет встречу с губернатором Петербурга

Путин проведет онлайн-встречу с губернатором Петербурга Бегловым

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу пообщается с губернатором Петербурга Александром Бегловым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента запланирован на вторую половину дня международный телефонный разговор. По окончании международных мероприятий Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, продолжит заниматься региональными делами", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
12:38Выборы в Государственную думу
Путин проведет встречу с Памфиловой
 
ПолитикаСанкт-ПетербургАлександр БегловВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины
Лента новостейМолния