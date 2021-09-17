https://ria.ru/20210917/vstrecha-1750503674.html

Путин проведет встречу с губернатором Петербурга

Путин проведет встречу с губернатором Петербурга - РИА Новости, 17.09.2021

Путин проведет встречу с губернатором Петербурга

Президент России Владимир Путин в пятницу пообщается с губернатором Петербурга Александром Бегловым и проведет международный телефонный разговор, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:41

2021-09-17T12:41

2021-09-17T12:46

политика

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263911_0:39:3038:1748_1920x0_80_0_0_405a30be98d2179b1ba49645c703d2db.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу пообщается с губернатором Петербурга Александром Бегловым и проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента запланирован на вторую половину дня международный телефонный разговор. По окончании международных мероприятий Путин в режиме видеоконференции пообщается с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, продолжит заниматься региональными делами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210917/vstrecha-1750502472.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков