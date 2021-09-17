https://ria.ru/20210917/voronezh-1750540932.html

Появилось фото задержания подозреваемого в нападении на отдел МВД в Лисках

Появилось фото задержания подозреваемого в нападении на отдел МВД в Лисках - РИА Новости, 17.09.2021

Появилось фото задержания подозреваемого в нападении на отдел МВД в Лисках

Телеканал "360" опубликовал фото с места задержания жителя села Волчанское Виктора Мирского, которого подозревают в вооруженном нападении на отдел полиции в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:56

2021-09-17T14:56

2021-09-17T15:18

происшествия

воронежская область

нападение на отдел полиции под воронежем

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал фото с места задержания жителя села Волчанское Виктора Мирского, которого подозревают в вооруженном нападении на отдел полиции в Воронежской области и убийстве семьи.На снимке видно, что мужчину поймали в сельской местности. Рядом запечатлен автомобиль, похожий на тот, который вчера зафиксировали камеры наблюдения у ОМВД, где произошел взрыв. При задержании Мирский оказал сопротивление и получил ранение.Нападение на отдел полиции под ВоронежемВ четверг утром неизвестный проник в районное отделение полиции в городе Лиски, взорвав дверь, и ранил сотрудника ППС, после чего скрылся. По информации СК, перед этим злоумышленник убил нескольких человек из одной семьи — предположительно, на почве бытового конфликта.Следствие возбудило уголовные дела об убийстве, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь силовика. В доме подозреваемого проводят обыск.

https://ria.ru/20210905/napadenie-1748761527.html

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область, нападение на отдел полиции под воронежем