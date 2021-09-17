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Появилось фото задержания подозреваемого в нападении на отдел МВД в Лисках
Появилось фото задержания подозреваемого в нападении на отдел МВД в Лисках - РИА Новости, 17.09.2021
Появилось фото задержания подозреваемого в нападении на отдел МВД в Лисках
Телеканал "360" опубликовал фото с места задержания жителя села Волчанское Виктора Мирского, которого подозревают в вооруженном нападении на отдел полиции в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:56
2021-09-17T14:56
2021-09-17T15:18
происшествия
воронежская область
нападение на отдел полиции под воронежем
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал фото с места задержания жителя села Волчанское Виктора Мирского, которого подозревают в вооруженном нападении на отдел полиции в Воронежской области и убийстве семьи.На снимке видно, что мужчину поймали в сельской местности. Рядом запечатлен автомобиль, похожий на тот, который вчера зафиксировали камеры наблюдения у ОМВД, где произошел взрыв. При задержании Мирский оказал сопротивление и получил ранение.Нападение на отдел полиции под ВоронежемВ четверг утром неизвестный проник в районное отделение полиции в городе Лиски, взорвав дверь, и ранил сотрудника ППС, после чего скрылся. По информации СК, перед этим злоумышленник убил нескольких человек из одной семьи — предположительно, на почве бытового конфликта.Следствие возбудило уголовные дела об убийстве, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь силовика. В доме подозреваемого проводят обыск.
https://ria.ru/20210905/napadenie-1748761527.html
воронежская область
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РИА Новости
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происшествия, воронежская область, нападение на отдел полиции под воронежем
14:56 17.09.2021 (обновлено: 15:18 17.09.2021)
Появилось фото задержания подозреваемого в нападении на отдел МВД в Лисках
Появилось фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции под Воронежем
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Телеканал "360"
опубликовал фото с места задержания жителя села Волчанское Виктора Мирского, которого подозревают в вооруженном нападении на отдел полиции в Воронежской области
и убийстве семьи.
На снимке видно, что мужчину поймали в сельской местности. Рядом запечатлен автомобиль, похожий на тот, который вчера зафиксировали камеры наблюдения у ОМВД, где произошел взрыв.
При задержании Мирский оказал сопротивление и получил ранение.
Нападение на отдел полиции под Воронежем
В четверг утром неизвестный проник в районное отделение полиции в городе Лиски
, взорвав дверь, и ранил сотрудника ППС, после чего скрылся. По информации СК
, перед этим злоумышленник убил нескольких человек из одной семьи — предположительно, на почве бытового конфликта.
Следствие возбудило уголовные дела об убийстве, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь силовика. В доме подозреваемого проводят обыск.