https://ria.ru/20210917/vladimir-1750512193.html

Жириновский опроверг сообщения об уходе владимирского губернатора в Госдуму

Жириновский опроверг сообщения об уходе владимирского губернатора в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Жириновский опроверг сообщения об уходе владимирского губернатора в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне сообщений о якобы уходе члена партии главы Владимирской области Владимира Сипягина с поста губернатора в Госдуму заявил, РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:07

2021-09-17T13:07

2021-09-17T13:07

выборы в государственную думу

политика

владимирская область

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

владимир сипягин

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МОСКВА, 17 сентября - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне сообщений о якобы уходе члена партии главы Владимирской области Владимира Сипягина с поста губернатора в Госдуму заявил, что тот останется на губернаторском посту.Сипягин входит в федеральный список партии на выборах в Госдуму. В четверг в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что он написал заявление об отставке. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина опровергла РИА Новости эти сообщения, заявив, что "это фейк"."Сохранит свой пост! И два года еще, и на второй срок пойдет… Не знаю, кто так точит зубы на Владимирскую область", - заявил Жириновский.В единый день голосования с 17 по 19 сентября россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210916/feyk-1750320481.html

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политика, владимирская область, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, владимир сипягин