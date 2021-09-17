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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vladimir-1750512193.html
Жириновский опроверг сообщения об уходе владимирского губернатора в Госдуму
Жириновский опроверг сообщения об уходе владимирского губернатора в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Жириновский опроверг сообщения об уходе владимирского губернатора в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне сообщений о якобы уходе члена партии главы Владимирской области Владимира Сипягина с поста губернатора в Госдуму заявил, РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:07
2021-09-17T13:07
выборы в государственную думу
политика
владимирская область
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
владимир сипягин
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МОСКВА, 17 сентября - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне сообщений о якобы уходе члена партии главы Владимирской области Владимира Сипягина с поста губернатора в Госдуму заявил, что тот останется на губернаторском посту.Сипягин входит в федеральный список партии на выборах в Госдуму. В четверг в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что он написал заявление об отставке. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина опровергла РИА Новости эти сообщения, заявив, что "это фейк"."Сохранит свой пост! И два года еще, и на второй срок пойдет… Не знаю, кто так точит зубы на Владимирскую область", - заявил Жириновский.В единый день голосования с 17 по 19 сентября россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, владимирская область, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, владимир сипягин
13:07 17.09.2021
 
Жириновский опроверг сообщения об уходе владимирского губернатора в Госдуму

Жириновский: владимирский губернатор Сипягин сохранит свой пост и пойдет на второй срок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сентября - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне сообщений о якобы уходе члена партии главы Владимирской области Владимира Сипягина с поста губернатора в Госдуму заявил, что тот останется на губернаторском посту.
Сипягин входит в федеральный список партии на выборах в Госдуму. В четверг в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что он написал заявление об отставке. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина опровергла РИА Новости эти сообщения, заявив, что "это фейк".
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 13:22
Пресс-служба главы Владимирской области опровергла сообщения о его отставке
"Сохранит свой пост! И два года еще, и на второй срок пойдет… Не знаю, кто так точит зубы на Владимирскую область", - заявил Жириновский.
В единый день голосования с 17 по 19 сентября россиянам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаВладимирская областьВладимир ЖириновскийГосдума РФЛДПРВладимир Сипягин
 
 
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