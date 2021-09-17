https://ria.ru/20210917/urny-1750546766.html
В Петербурге на одном из участков неправильно опломбировали урны
В Петербурге на одном из участков неправильно опломбировали урны - РИА Новости, 17.09.2021
В Петербурге на одном из участков неправильно опломбировали урны
На одном из участков голосования в Санкт-Петербурге подтвердился факт неправильного опломбирования урн, заявил председатель Координационного совета при... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:23
2021-09-17T15:23
2021-09-17T15:23
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На одном из участков голосования в Санкт-Петербурге подтвердился факт неправильного опломбирования урн, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."На одном из участке в Петербурге… не было правильного опломбирования. Мы проверили это, проверили и наши наблюдатели. Факт подтвердился, действительно, в какой-то момент отсутствовало правильное опломбирование. Сейчас проблему устранили, и на данном участке (урны) полностью опломбировали", - сказал Григорьев журналистам на пресс-брифинге в Общественной палате РФ.Он отметил, что с помощью видеонаблюдения установили, что никакого "вмешательства" не было.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210917/yavka-1750545637.html
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политика, санкт-петербург, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Петербурге на одном из участков неправильно опломбировали урны
Общественная палата: в Петербурге на одном из участков неправильно опломбировали урны