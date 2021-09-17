https://ria.ru/20210917/urny-1750546766.html

В Петербурге на одном из участков неправильно опломбировали урны

В Петербурге на одном из участков неправильно опломбировали урны - РИА Новости, 17.09.2021

В Петербурге на одном из участков неправильно опломбировали урны

На одном из участков голосования в Санкт-Петербурге подтвердился факт неправильного опломбирования урн, заявил председатель Координационного совета при... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:23

2021-09-17T15:23

2021-09-17T15:23

выборы в государственную думу

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россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На одном из участков голосования в Санкт-Петербурге подтвердился факт неправильного опломбирования урн, заявил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."На одном из участке в Петербурге… не было правильного опломбирования. Мы проверили это, проверили и наши наблюдатели. Факт подтвердился, действительно, в какой-то момент отсутствовало правильное опломбирование. Сейчас проблему устранили, и на данном участке (урны) полностью опломбировали", - сказал Григорьев журналистам на пресс-брифинге в Общественной палате РФ.Он отметил, что с помощью видеонаблюдения установили, что никакого "вмешательства" не было.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210917/yavka-1750545637.html

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политика, санкт-петербург, госдума рф, выборы в государственную думу, россия