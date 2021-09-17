https://ria.ru/20210917/urna-1750569498.html

В Саратове рассказали, как на участке развалилась урна для голосования

В Саратове рассказали, как на участке развалилась урна для голосования - РИА Новости, 17.09.2021

В Саратове рассказали, как на участке развалилась урна для голосования

Урна для голосования раскрылась на избирательном участке №244 в Саратове в первый день голосования по выборам депутатов Госдумы и саратовской городской думы, но РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:45

2021-09-17T16:45

2021-09-17T16:45

выборы в государственную думу

политика

саратов

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750478482_0:0:3388:1905_1920x0_80_0_0_7b5aa2a55e50d7b93a80bf3bcbc6fb05.jpg

САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Урна для голосования раскрылась на избирательном участке №244 в Саратове в первый день голосования по выборам депутатов Госдумы и саратовской городской думы, но была восстановлена в присутствии наблюдателей и опечатана, в связи с чем оснований для аннулирования бюллетеней из нее нет, заявила председатель участковой избирательной комиссии Наталья Борисенко.Ранее в Telegram-канале пресс-службы регионального обкома КПРФ появилось видео, запечатлевшее, как члены избиркома со словами "о господи" пытаются собрать урну для голосования с номером один, у которой дно отделилось от прозрачных стенок, при этом в самой урне находятся десятки бюллетеней, а часть из них оказались за ее пределами.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В частности, в Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирают депутатов городской думы.

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, саратов, госдума рф