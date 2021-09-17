Сообщение об угрозе на избирательном участке в Петербурге оказалось ложным
ЦИК Санкт-Петербурга: cообщение об угрозе на избирательном участке оказалось ложным
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота участковой избирательной комиссии в Казани
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Избирательный участок эвакуировали в Пушкинском районе Петербурга из-за поступившей угрозы, сообщение оказалось ложным, сообщил журналистам в пятницу член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"Участок 1991, Пушкинский район. Мы получили информацию, что была обнаружена записка о предполагаемом взрывном устройстве, и была проведена эвакуация. Участковая избирательная комиссия эту эвакуацию не производит, такое решение принимается коллегиально… Такая эвакуация, по сообщению председателя ТИКа, была проведена", - сказал Кузьмин.
По его словам, участок был осмотрен, "никакого устройства там не было обнаружено, все вернулись на свои места".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.