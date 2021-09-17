https://ria.ru/20210917/uchastok-1750620311.html

Сообщение об угрозе на избирательном участке в Петербурге оказалось ложным

Сообщение об угрозе на избирательном участке в Петербурге оказалось ложным - РИА Новости, 17.09.2021

Сообщение об угрозе на избирательном участке в Петербурге оказалось ложным

Избирательный участок эвакуировали в Пушкинском районе Петербурга из-за поступившей угрозы, сообщение оказалось ложным, сообщил журналистам в пятницу член... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T21:41

2021-09-17T21:41

2021-09-17T21:41

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

единая россия

госдума рф

яблоко

лдпр

коммунисты россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Избирательный участок эвакуировали в Пушкинском районе Петербурга из-за поступившей угрозы, сообщение оказалось ложным, сообщил журналистам в пятницу член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Участок 1991, Пушкинский район. Мы получили информацию, что была обнаружена записка о предполагаемом взрывном устройстве, и была проведена эвакуация. Участковая избирательная комиссия эту эвакуацию не производит, такое решение принимается коллегиально… Такая эвакуация, по сообщению председателя ТИКа, была проведена", - сказал Кузьмин.По его словам, участок был осмотрен, "никакого устройства там не было обнаружено, все вернулись на свои места".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/pachka-1750600616.html

https://ria.ru/20210917/suverenitet-1750617011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф, яблоко, лдпр, коммунисты россии