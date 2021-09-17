https://ria.ru/20210917/uchastki-1750453465.html

В Калининградской области открылись избирательные участки

В Калининградской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021

В Калининградской области открылись избирательные участки

Избирательные участки последними в России открылись в 8.00 (09.00 мск) в самом западном регионе страны - Калининградской области. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:02

2021-09-17T09:02

2021-09-17T09:03

выборы в государственную думу

политика

таджикистан

молдавия

калининградская областная дума

госдума рф

россия

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КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в России открылись в 8.00 (09.00 мск) в самом западном регионе страны - Калининградской области.Жителям региона предстоит выбрать двух депутатов Государственной Думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях."В этом году голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, где избиратели получат от четырех до шести бюллетеней, в зависимости от муниципального образования. Все три дня участки будут работать с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск)", - сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.В регионе организацией и проведением выборов занимаются 24 территориальные избирательные комиссии, 11 из них применят дополнительную форму голосования на удаленных территориях. В первые два дня голосования участковые комиссии посетят 205 населенных пунктов и предоставят избирателям возможность проголосовать.Избирательная комиссия Калининградской области учтет на выборах в Госдуму голоса российских граждан из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, еще шесть - в Таджикистане. В Молдавии россияне будут голосовать на шести участках, часть из которых расположена на территории непризнанного Приднестровья. Результаты выборов будут оглашены после окончания голосования 19 сентября в 20.00 (21.00 мск).В избиркоме отметили, что все избирательные участки в области оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В дни голосования на участках будут присутствовать 1535 наблюдателей – 361 от кандидатов, 613 от политических партий и 561 от общественной палаты Калининградской области.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

https://ria.ru/20210917/gornyaki-1750443776.html

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политика, таджикистан, молдавия, калининградская областная дума, госдума рф, россия