09:02 17.09.2021 (обновлено: 09:03 17.09.2021)
В Калининградской области открылись избирательные участки
Последними в России открылись избирательные участки в Калининградской области
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в России открылись в 8.00 (09.00 мск) в самом западном регионе страны - Калининградской области.
Жителям региона предстоит выбрать двух депутатов Государственной Думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях.
"В этом году голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, где избиратели получат от четырех до шести бюллетеней, в зависимости от муниципального образования. Все три дня участки будут работать с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск)", - сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.
В регионе организацией и проведением выборов занимаются 24 территориальные избирательные комиссии, 11 из них применят дополнительную форму голосования на удаленных территориях. В первые два дня голосования участковые комиссии посетят 205 населенных пунктов и предоставят избирателям возможность проголосовать.
Избирательная комиссия Калининградской области учтет на выборах в Госдуму голоса российских граждан из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, еще шесть - в Таджикистане. В Молдавии россияне будут голосовать на шести участках, часть из которых расположена на территории непризнанного Приднестровья. Результаты выборов будут оглашены после окончания голосования 19 сентября в 20.00 (21.00 мск).
В избиркоме отметили, что все избирательные участки в области оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В дни голосования на участках будут присутствовать 1535 наблюдателей – 361 от кандидатов, 613 от политических партий и 561 от общественной палаты Калининградской области.