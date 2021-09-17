Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/uchastki-1750453465.html
В Калининградской области открылись избирательные участки
В Калининградской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021
В Калининградской области открылись избирательные участки
Избирательные участки последними в России открылись в 8.00 (09.00 мск) в самом западном регионе страны - Калининградской области. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:02
2021-09-17T09:03
выборы в государственную думу
политика
таджикистан
молдавия
калининградская областная дума
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750376696_0:163:3018:1861_1920x0_80_0_0_9db5e9749c8ad8b39974991b561f4178.jpg
КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в России открылись в 8.00 (09.00 мск) в самом западном регионе страны - Калининградской области.Жителям региона предстоит выбрать двух депутатов Государственной Думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях."В этом году голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, где избиратели получат от четырех до шести бюллетеней, в зависимости от муниципального образования. Все три дня участки будут работать с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск)", - сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.В регионе организацией и проведением выборов занимаются 24 территориальные избирательные комиссии, 11 из них применят дополнительную форму голосования на удаленных территориях. В первые два дня голосования участковые комиссии посетят 205 населенных пунктов и предоставят избирателям возможность проголосовать.Избирательная комиссия Калининградской области учтет на выборах в Госдуму голоса российских граждан из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, еще шесть - в Таджикистане. В Молдавии россияне будут голосовать на шести участках, часть из которых расположена на территории непризнанного Приднестровья. Результаты выборов будут оглашены после окончания голосования 19 сентября в 20.00 (21.00 мск).В избиркоме отметили, что все избирательные участки в области оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В дни голосования на участках будут присутствовать 1535 наблюдателей – 361 от кандидатов, 613 от политических партий и 561 от общественной палаты Калининградской области.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
https://ria.ru/20210917/gornyaki-1750443776.html
таджикистан
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750376696_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_8dc3905cf594241efc0857f797796be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, таджикистан, молдавия, калининградская областная дума, госдума рф, россия
09:02 17.09.2021 (обновлено: 09:03 17.09.2021)
 
В Калининградской области открылись избирательные участки

Последними в России открылись избирательные участки в Калининградской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Избирательные участки последними в России открылись в 8.00 (09.00 мск) в самом западном регионе страны - Калининградской области.
Жителям региона предстоит выбрать двух депутатов Государственной Думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
"В этом году голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, где избиратели получат от четырех до шести бюллетеней, в зависимости от муниципального образования. Все три дня участки будут работать с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск)", - сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии.
В регионе организацией и проведением выборов занимаются 24 территориальные избирательные комиссии, 11 из них применят дополнительную форму голосования на удаленных территориях. В первые два дня голосования участковые комиссии посетят 205 населенных пунктов и предоставят избирателям возможность проголосовать.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
Избирательная комиссия Калининградской области учтет на выборах в Госдуму голоса российских граждан из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, еще шесть - в Таджикистане. В Молдавии россияне будут голосовать на шести участках, часть из которых расположена на территории непризнанного Приднестровья. Результаты выборов будут оглашены после окончания голосования 19 сентября в 20.00 (21.00 мск).
В избиркоме отметили, что все избирательные участки в области оборудованы системой видеонаблюдения и видеофиксации. В дни голосования на участках будут присутствовать 1535 наблюдателей – 361 от кандидатов, 613 от политических партий и 561 от общественной палаты Калининградской области.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
06:51Выборы в Государственную думу
В Кузбассе горняки первыми проголосовали на выборах в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТаджикистанМолдавияКалининградская областная ДумаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины
Лента новостейМолния