https://ria.ru/20210917/uchastki-1750446856.html

В Москве и центральной части России открылись избирательные участки

В Москве и центральной части России открылись избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве и центральной части России открылись избирательные участки

В Москве и центральной части России заработали участки для голосования. Ранее они открылись на дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:03

2021-09-17T08:03

2021-09-17T08:54

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

московская городская избирательная комиссия

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве и центральной части России заработали участки для голосования. Ранее они открылись на дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Поволжье.В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Как рассказал РИА Новости зампред Московского городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве откроется 3 486 участков, в том числе четыре — в ковидных госпиталях и три УИК дистанционного электронного голосования. Он уточнил, что участки в стационарах и ковидариях будут работать один день, 19 сентября, остальные — все три дня.За первые 20 минут более пяти тысяч москвичей проголосовали онлайн. Портал mos.ru и система электронного голосования работают штатно, заявили в Мосгоризбиркоме.По всей стране откроются почти 96 тысяч участков, 93,5 тысячи из них — постоянные, около 2,5 тысячи — в местах временного пребывания избирателей. По решению ЦИК жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В Москве оно проходит на собственной платформе, а в шести других — на федеральной. Это Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. В том числе проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг могут россияне, проживающие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Гражданам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Кроме того, в 46 регионах пройдут выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов предстоит определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации на выборах всех уровней в этом году прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по количеству зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".В состав 14 зарегистрированных федеральных списков кандидатов в итоге включены 3 812 кандидатов. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2 020 кандидатов, десять из которых самовыдвиженцы.Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750249840.html

https://ria.ru/20210917/poezdka-1750442507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, московская городская избирательная комиссия, россия