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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/uchastki-1750442946.html
На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021
На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
Избирательные участки начали работу в субъектах Уральского федерального округа, а также ряде регионов Поволжья. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T06:03
2021-09-17T07:33
выборы в государственную думу
политика
оренбургская область
ульяновская область
госдума рф
алексей русских
поволжье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Избирательные участки начали работу в субъектах Уральского федерального округа, а также ряде регионов Поволжья.Ранее голосование началось на Дальнем Востоке и в Сибири.В 8.00 по местному времени (6.00 мск) открылись участки в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии и Пермском крае.Через час, в 8.00 (7.00 мск), начали работу участки в Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях.В ряде регионов Урала и Поволжья пройдут одновременно выборы в Госдуму и парламенты субъектов – это Свердловская, Самарская, Оренбургская, Тюменская, Астраханская области, ХМАО, Удмуртия и Пермский край.В Ульяновской области также состоятся выборы губернатора. На этот пост претендуют четыре кандидата: врио главы региона Алексей Русских (КПРФ), депутат Госдумы от Ульяновской области Сергей Маринин (ЛДПР), дизайнер, участница конкурса "Мисс Вселенная 2000" Светлана Горева ("Новые люди"), депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин ("Зеленые").В Челябинской, Курганской областях, ЯНАО, Башкирии выберут только депутатов Госдумы.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210917/poezdka-1750442507.html
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750146470.html
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оренбургская область
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политика, оренбургская область, ульяновская область, госдума рф, алексей русских, поволжье
06:03 17.09.2021 (обновлено: 07:33 17.09.2021)
 
На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки

На Урале и в ряде регионов Поволжья начали работу избирательные участки

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Избирательные участки начали работу в субъектах Уральского федерального округа, а также ряде регионов Поволжья.
Ранее голосование началось на Дальнем Востоке и в Сибири.
В 8.00 по местному времени (6.00 мск) открылись участки в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии и Пермском крае.
Через час, в 8.00 (7.00 мск), начали работу участки в Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях.
Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на участке в Чите - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
05:38Выборы в Государственную думу
Юрий Трутнев проголосовал на выборах
В ряде регионов Урала и Поволжья пройдут одновременно выборы в Госдуму и парламенты субъектов – это Свердловская, Самарская, Оренбургская, Тюменская, Астраханская области, ХМАО, Удмуртия и Пермский край.
В Ульяновской области также состоятся выборы губернатора. На этот пост претендуют четыре кандидата: врио главы региона Алексей Русских (КПРФ), депутат Госдумы от Ульяновской области Сергей Маринин (ЛДПР), дизайнер, участница конкурса "Мисс Вселенная 2000" Светлана Горева ("Новые люди"), депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин ("Зеленые").
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:30Выборы в Государственную думу
Электронное голосование в России
В Челябинской, Курганской областях, ЯНАО, Башкирии выберут только депутатов Госдумы.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
02:02Выборы в Государственную думу
Жители Владивостока активно идут на выборы, несмотря на дождь и раннее утро
 
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