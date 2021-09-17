https://ria.ru/20210917/uchastki-1750434840.html

В Хабаровском крае, Приморье и ЕАО открылись избирательные участки

В Хабаровском крае, Приморье и ЕАО открылись избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021

В Хабаровском крае, Приморье и ЕАО открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись на выборах в Приморье и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае – в этом регионе местные жители выберут в том... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T01:09

2021-09-17T01:09

2021-09-17T01:09

выборы в государственную думу

политика

магаданская область

еврейская автономная область

госдума рф

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись на выборах в Приморье и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае – в этом регионе местные жители выберут в том числе губернатора.Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Избирательные участки уже открылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области.К работе в Хабаровском крае приступили 807 избирательных участков. По данным на 1 июля, в регионе зарегистрированы 967 297 избирателей.Жители края выберут главу региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР), Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), Бабек Мамедов ("Родина") и Владимир Парфенов (Партия пенсионеров).Также в регионе выберут депутатов в Госдуму и одного депутата регионального парламента. Кроме того, избиратели определятся с претендентами на места в органы местного самоуправления.В Приморье открылось 1297 стационарных участков. В регионе проходят выборы депутатов Госдумы и краевого законодательного собрания, депутатов думы городского округа Спасск-Дальний и думы Спасского муниципального района, ряд дополнительных и повторных выборов районных депутатов и выборы на уровне городских и сельских поселений.По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрированы 1 433 850 избирателей.В Еврейской автономной области открылись 183 участка. Здесь состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального парламента. Всего пройдут 16 кампаний, из них 14 - по муниципальным округам.Избирателей в ЕАО насчитывается порядка 122 тысяч, сообщили в областном избиркоме.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750430940.html

https://ria.ru/20210917/zapret-1750432878.html

магаданская область

еврейская автономная область

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, магаданская область, еврейская автономная область, госдума рф, чукотка