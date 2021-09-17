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Российская студентка впервые пришла на выборы в дипмиссию в Дохе

Российская студентка впервые пришла на выборы в дипмиссию в Дохе - РИА Новости, 17.09.2021

Российская студентка впервые пришла на выборы в дипмиссию в Дохе

Сотрудники посольства России в Катаре торжественно поздравили с первым в жизни участием в выборах проживающую в этой стране студентку из России Далью Аль-Шериф, РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:51

2021-09-17T20:51

2021-09-17T20:51

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ДОХА, 17 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Сотрудники посольства России в Катаре торжественно поздравили с первым в жизни участием в выборах проживающую в этой стране студентку из России Далью Аль-Шериф, передаёт корреспондент РИА Новости.Торжественная церемония прошла прямо на избирательном участке в посольстве в Дохе сразу после первого в жизни студентки голосования на российских выборах.В пятницу в Катаре проходит голосование на выборах депутатов Госдумы. Этот день является в стране выходным и был выбран для проведения выборов, чтобы как можно больше россиян смогли принять в них участие. Однако результаты голосования станут известны в воскресенье.Как рассказала РИА Новости Аль-Шериф, она осознает, что выборы - это гражданский долг, поэтому посчитала для себя необходимым принять в них участие, даже находясь в Катаре. "Я все изучила, всех кандидатов нашла в Википедии, все прочитала, прочитала про каждую партию. Я больше смотрела на идеологию и на что партия ориентируется, чего они хотят добиться, есть ли у кандидатов опыт законодательной деятельности", - отметила она.По словам юной избирательницы, принять участие в голосовании, находясь за пределами России, было для нее интересным опытом, а подаренный на избирательном участке букет роз по случаю первых в её жизни выборов стал приятным сюрпризом, который позволит надолго сохранить в памяти этот день.По информации дипмиссии РФ, на консульском учете в посольстве в Катаре стоят около 250 российских граждан, но проживают в стране гораздо больше россиян, которые активно голосовали на выборах депутатов Госдумы.

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доха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, катар, доха, госдума рф, выборы в государственную думу, россия