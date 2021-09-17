https://ria.ru/20210917/skidki-1750435218.html

Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах

Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах

Производители стремятся получить максимальную выгоду от продаж, заманивая покупателей скидками. Однако безоговорочно следовать за теми, кто убеждает вас... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T01:17

2021-09-17T01:17

2021-09-17T01:17

экономика

рэу имени г. в. плеханова

россия

скидки

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Производители стремятся получить максимальную выгоду от продаж, заманивая покупателей скидками. Однако безоговорочно следовать за теми, кто убеждает вас "сэкономить" таким образом не стоит – есть риск потерять время, силы и деньги, рассказывает агентству “Прайм” доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепёлкин.По словам эксперта, с помощью скидок продавец стремится продать дополнительные партии товара и обеспечить охват максимального числа потребителей. Покупатели же получают возможность увеличить свою потребительскую корзину, усилив за счет этого ощущение счастья. Однако тут возникает психологическая проблема, корень которой лежит в неконтролируемом и неосознанном потреблении.По его словам, покупки, на которые расходуются лишние деньги, часто приводят к вредному для вас результату – вы получаете не самые нужные товары, забиваете холодильник лишними продуктами, а шкафы – одеждой, которую никогда не носите. В выигрыше остаются производители всего этого, а вы теряете возможность использовать свои средства более эффективно, тратите силы и время не бессмысленный шопинг, подытожил Перепелкин.

https://ria.ru/20210914/turtsiya-1749816247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рэу имени г. в. плеханова, россия, скидки