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Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах
Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах - РИА Новости, 17.09.2021
Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах
Производители стремятся получить максимальную выгоду от продаж, заманивая покупателей скидками. Однако безоговорочно следовать за теми, кто убеждает вас... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T01:17
2021-09-17T01:17
экономика
рэу имени г. в. плеханова
россия
скидки
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Производители стремятся получить максимальную выгоду от продаж, заманивая покупателей скидками. Однако безоговорочно следовать за теми, кто убеждает вас "сэкономить" таким образом не стоит – есть риск потерять время, силы и деньги, рассказывает агентству “Прайм” доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепёлкин.По словам эксперта, с помощью скидок продавец стремится продать дополнительные партии товара и обеспечить охват максимального числа потребителей. Покупатели же получают возможность увеличить свою потребительскую корзину, усилив за счет этого ощущение счастья. Однако тут возникает психологическая проблема, корень которой лежит в неконтролируемом и неосознанном потреблении.По его словам, покупки, на которые расходуются лишние деньги, часто приводят к вредному для вас результату – вы получаете не самые нужные товары, забиваете холодильник лишними продуктами, а шкафы – одеждой, которую никогда не носите. В выигрыше остаются производители всего этого, а вы теряете возможность использовать свои средства более эффективно, тратите силы и время не бессмысленный шопинг, подытожил Перепелкин.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, россия, скидки
01:17 17.09.2021
 
Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах

Маркетолог Перепелкин посоветовал покупателям не гоняться безоговорочно за скидками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Производители стремятся получить максимальную выгоду от продаж, заманивая покупателей скидками. Однако безоговорочно следовать за теми, кто убеждает вас "сэкономить" таким образом не стоит – есть риск потерять время, силы и деньги, рассказывает агентству “Прайм” доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепёлкин.
По словам эксперта, с помощью скидок продавец стремится продать дополнительные партии товара и обеспечить охват максимального числа потребителей. Покупатели же получают возможность увеличить свою потребительскую корзину, усилив за счет этого ощущение счастья. Однако тут возникает психологическая проблема, корень которой лежит в неконтролируемом и неосознанном потреблении.
“Разумная экономия превращается в одержимость, когда приобретение становится самоцелью, а само удовлетворение потребности уходит на второй план. При этом мы даже с некоторым осуждением реагируем на потребителей, повысивших свою платежеспособность за счет подчас непосильной кредитной нагрузки, хотя это явления близкого порядка – купить лишние товары по низкой цене или что-то вне рамок вашего дохода и бюджета. И то и другое нерационально”, - утверждает специалист.
По его словам, покупки, на которые расходуются лишние деньги, часто приводят к вредному для вас результату – вы получаете не самые нужные товары, забиваете холодильник лишними продуктами, а шкафы – одеждой, которую никогда не носите. В выигрыше остаются производители всего этого, а вы теряете возможность использовать свои средства более эффективно, тратите силы и время не бессмысленный шопинг, подытожил Перепелкин.
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ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияСкидки
 
 
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