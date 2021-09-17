Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах
Маркетолог Перепелкин посоветовал покупателям не гоняться безоговорочно за скидками
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Производители стремятся получить максимальную выгоду от продаж, заманивая покупателей скидками. Однако безоговорочно следовать за теми, кто убеждает вас "сэкономить" таким образом не стоит – есть риск потерять время, силы и деньги, рассказывает агентству “Прайм” доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепёлкин.
По словам эксперта, с помощью скидок продавец стремится продать дополнительные партии товара и обеспечить охват максимального числа потребителей. Покупатели же получают возможность увеличить свою потребительскую корзину, усилив за счет этого ощущение счастья. Однако тут возникает психологическая проблема, корень которой лежит в неконтролируемом и неосознанном потреблении.
“Разумная экономия превращается в одержимость, когда приобретение становится самоцелью, а само удовлетворение потребности уходит на второй план. При этом мы даже с некоторым осуждением реагируем на потребителей, повысивших свою платежеспособность за счет подчас непосильной кредитной нагрузки, хотя это явления близкого порядка – купить лишние товары по низкой цене или что-то вне рамок вашего дохода и бюджета. И то и другое нерационально”, - утверждает специалист.
По его словам, покупки, на которые расходуются лишние деньги, часто приводят к вредному для вас результату – вы получаете не самые нужные товары, забиваете холодильник лишними продуктами, а шкафы – одеждой, которую никогда не носите. В выигрыше остаются производители всего этого, а вы теряете возможность использовать свои средства более эффективно, тратите силы и время не бессмысленный шопинг, подытожил Перепелкин.
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