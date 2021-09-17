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Выборы в Государственную думу
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Наблюдатель от МПА СНГ описал обстановку на выборах в России
Наблюдатель от МПА СНГ описал обстановку на выборах в России - РИА Новости, 17.09.2021
Наблюдатель от МПА СНГ описал обстановку на выборах в России
Обстановка в России в преддверии и во время выборов спокойная, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, председатель постоянной РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:59
2021-09-17T21:09
россия
выборы в государственную думу
политика
армения
константин косачев
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Обстановка в России в преддверии и во время выборов спокойная, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян."Ситуация, с которой мы столкнулись здесь, она представляет собой ситуацию спокойствия. Ситуация спокойствия, которая предшествует выборам, очень важна. Выборы рассчитаны не для того, чтобы создавать внутренний государственный конфликт, а для того, чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть в условиях непроведения выборов", — сказал Варданян на встрече группы наблюдателей МПА СНГ с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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россия, политика, армения, константин косачев, госдума рф, выборы в государственную думу
14:59 17.09.2021 (обновлено: 21:09 17.09.2021)
 
Наблюдатель от МПА СНГ описал обстановку на выборах в России

Наблюдатель от МПА СНГ Варданян описал обстановку на выборах как ситуацию спокойствия

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина на избирательном участке в Москве
Женщина на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Обстановка в России в преддверии и во время выборов спокойная, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.
"Ситуация, с которой мы столкнулись здесь, она представляет собой ситуацию спокойствия. Ситуация спокойствия, которая предшествует выборам, очень важна. Выборы рассчитаны не для того, чтобы создавать внутренний государственный конфликт, а для того, чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть в условиях непроведения выборов", — сказал Варданян на встрече группы наблюдателей МПА СНГ с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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