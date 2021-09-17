https://ria.ru/20210917/rossiya-1750541844.html
Наблюдатель от МПА СНГ описал обстановку на выборах в России
Наблюдатель от МПА СНГ описал обстановку на выборах в России - РИА Новости, 17.09.2021
Наблюдатель от МПА СНГ описал обстановку на выборах в России
Обстановка в России в преддверии и во время выборов спокойная, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, председатель постоянной РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:59
2021-09-17T14:59
2021-09-17T21:09
россия
выборы в государственную думу
политика
армения
константин косачев
госдума рф
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750558711_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_26340c9c6a6d1711e97da9f70c0470b7.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Обстановка в России в преддверии и во время выборов спокойная, заявил международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян."Ситуация, с которой мы столкнулись здесь, она представляет собой ситуацию спокойствия. Ситуация спокойствия, которая предшествует выборам, очень важна. Выборы рассчитаны не для того, чтобы создавать внутренний государственный конфликт, а для того, чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть в условиях непроведения выборов", — сказал Варданян на встрече группы наблюдателей МПА СНГ с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750558711_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_44ed9dbee1574b5eb81c77f18d5072c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, армения, константин косачев, госдума рф, выборы в государственную думу
14:59 17.09.2021 (обновлено: 21:09 17.09.2021)
Наблюдатель от МПА СНГ описал обстановку на выборах в России
Наблюдатель от МПА СНГ Варданян описал обстановку на выборах как ситуацию спокойствия