https://ria.ru/20210917/raskol-1750390242.html

"Первый за тысячу лет кризис". Сотни миллионов столкнулись с неизбежным

"Первый за тысячу лет кризис". Сотни миллионов столкнулись с неизбежным - РИА Новости, 17.09.2021

"Первый за тысячу лет кризис". Сотни миллионов столкнулись с неизбежным

Патриарх Кирилл заявил о глобальном кризисе в православии. Причина — украинский церковный проект, из-за которого верующие разделились на два лагеря. При этом... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:00

2021-09-17T10:03

религия

справки

киев

сербия

румыния

евросоюз

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Олег Налисник. Патриарх Кирилл заявил о глобальном кризисе в православии. Причина — украинский церковный проект, из-за которого верующие разделились на два лагеря. При этом авантюра Константинопольского патриарха Варфоломея обнажила серьезные проблемы восточной ветви христианства. О последствиях самого масштабного за тысячу лет раскола — в материале РИА Новости.Лидер на бумагеСкандал из-за подписи: папа римский Франциск, глава англикан архиепископ Джастин Уэлби и патриарх Варфоломей призвали паству оберегать природу. На чисто декларативный документ в духе "за все хорошее, против всего плохого" никто бы не обратил внимания, если б не "скромное" именование Константинопольского иерарха — "лидер православия". Это вызвало недоумение у верующих.Прежде всего российских, ведь РПЦ — самая крупная из церквей восточного обряда. И уже три года она не общается с Константинопольской, в чьих храмах русскоязычным прихожанам нельзя причащаться.Все из-за создания в конце 2018-го "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Хотя идею и ресурсы на проект предоставил светский Киев: президент Петр Порошенко подходил ко вторым выборам с очень низким рейтингом и ради политических очков затеял авантюру под лозунгом "освобождения от влияния Москвы" — религиозного.Дело в том, что крупнейшее в стране объединение — Украинская православная церковь (УПЦ) — формально в составе РПЦ. Так сложилось исторически: в середине XVII века Киевская митрополия присягнула на верность московскому патриарху на фоне присоединения Малороссии к Российскому царству.Регион долгое время был провинцией большой страны. Местные епархии тоже имели рядовой статус. С падением монархизма в начале XX века УПЦ предоставили частичную автономию. С распадом СССР она обрела полную самостоятельность — финансовую и административную — сохранив при этом "молитвенную связь" с Матерью-Церковью. То есть в ее храмах молятся за патриарха Московского.Однако тогда, в начале 1990-х, в УПЦ нашлись те, кто захотел "незалежности". Митрополит Киевский Филарет Денисенко при поддержке украинских властей объявил о создании собственной структуры. Правда, самовольно — его собратья инициативу не одобрили. Тем самым иерарх ушел в раскол и стал нелегитимным для всего православного мира.Главный принципРечь идет о, пожалуй, важнейшем принципе христианства: духовную благодать священнослужители не могут обрести просто так. Она мистическим образом передается от "старших братьев" из поколения в поколение и восходит к апостолам и самому Иисусу Христу, основателю Церкви. Верующие называют это "апостольской преемственностью".Тот, кто нарушает принцип, — лишается "благодати Святого Духа". То есть все совершенные им обряды становятся недействительными. Так что грех раскола — один из страшнейших с точки зрения вероучения.Именно поэтому в 1997-м РПЦ предала Филарета анафеме. Но церковное проклятие не остановило раскольника — он все равно стремился создать "единую незалежную и немоскальскую церковь".Единственным препятствием на пути к "украинской мечте" был как раз принцип апостольской преемственности. Поэтому светский Киев и раскольники еще в нулевые просили вмешаться Константинопольского патриарха Варфоломея. Тот тогда четко заявил: Украина — часть канонической территории РПЦ, поэтому только Москва вправе давать или не давать автокефалию (полную церковную самостоятельность).Нарушение границЮрисдикция — еще одно важное для православия понятие. Если католическая церковь монолитна, то православная представляет собой конгломерат поместных объединений. В мире сейчас их 15. РПЦ — крупнейшая.Модель православного мира в чем-то похожа на Евросоюз: у каждой церкви свой язык и традиции, однако догматы и каноны — единые. Поэтому ничто не мешает, к примеру, грузинскому верующему причащаться в храмах РПЦ, и наоборот. Это называется церковным общением.Все вопросы братские церкви решают соборно при соблюдении принципа консенсуса — если хоть одна против, то проблему считают нерешенной. Такие правила сформировались еще во времена апостолов.Поэтому у православных нет и одного лидера — каждую из поместных церквей возглавляет предстоятель (патриарх, митрополит или архиепископ). А общий же глава, согласно вероучению, Иисус Христос.Правда, время от времени схема давала сбой. Например, когда один предстоятель конфликтовал с другим. Проблемы решали, что называется, "в духе братолюбия". Арбитром почти каждый раз выступал собор всех поместных церквей.Так было десять веков. До XX столетия, когда карту Европы изрядно перекроили. Что привело к религиозной коллизии: к какой церкви принадлежат верующие земель, отошедших от Сербии к Болгарии? Что делать с паствой РПЦ, которая бежала в Румынию, но не захотела менять язык и традиции?В итоге православные то переходили из одной юрисдикцию в другую, то создавали собственные структуры и затем их ликвидировали. Но, так или иначе, "канонические границы" ни одна из церквей не нарушала.Все изменилось в 2018-м из-за Украины. Киев еще раз попросил патриарха Варфоломея помочь в создании церкви. Тот неожиданно согласился, чем вызвал протест РПЦ.Патриархаты той же осенью прекратили общение — Москва не признает таинства Константинополя. А тот не примирился и пошел еще дальше: в обход канонов снял наложенную Русской церковью анафему на Филарета Денисенко.Куда большее недоумение у верующих вызвало объяснение столь дерзкого по церковным меркам шага: КПЦ, будучи "первой в списке чести" — перечне предстоятелей, который зачитывается на службах, — выступает как лидер православного мира."Правом даровать автокефалию обладает только Вселенский патриархат, будучи первым. Точно так же мы дали независимость и Русской церкви в XVI веке", — заявил Варфоломей.И именно "по праву первенства" Фанар теперь "возвращает себе Киевскую митрополию", которая до перехода в Московский патриархат в XVII веке формально принадлежала ему.Новый "папа"Однако Константинополь не учел главного: мнения самих украинцев. Большинство заявило о верности Украинской церкви, а не филаретовцам. Но это все равно не помешало создать ПЦУ на базе структуры Денисенко."Прежде чем принимать какие-либо решения по Украине, патриарх Варфоломей должен был узнать мнение поместных православных церквей. Этим решением он показал отношение к ним и к вопросу церковного устройства. В полной мере сейчас развивается так называемый "восточный папизм". Любой епископ, который считает, что у него есть какие-то чрезвычайные полномочия, возможности, положение, и ищет богословские оправдания для подобного мнения, неизбежно становится на этот путь", — говорит епископ Белгородский Сильвестр с Украины.То есть, с точки зрения главы Фанара, остальные собратья должны принимать любые его решения — несмотря на то, что почти две тысячи лет модель была другой — соборной. Варфоломея поддержали еще три из пятнадцати церквей: Александрийская, Элладская и Кипрская.Они принадлежат к грекоязычным церквам. Тем самым, отмечают священнослужители, в православии, во-первых, стерлись канонические границы, а во-вторых — начинается обособление по национальному признаку. Значит, верующие одной страны не смогут причащаться в храмах другой. А это тоже противоречит канонам."Совершенно очевидно прослеживается тенденция создать средостение, если вообще не оторвать греческое и средиземноморское православие от славянского, в первую очередь от Русской православной церкви. То есть воспроизвести модель раскола 1054 года (на Западную и Восточную ветви христианства. — Прим. ред.) и тем самым ослабить православную церковь", — заявил патриарх Кирилл на конференции в Москве.По его словам, для некогда единой 300-миллионной паствы наступил масштабный кризис — разногласий между верующими все больше.

https://ria.ru/20210831/tserkov-1747882579.html

киев

сербия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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справки, киев, сербия, румыния, евросоюз, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), петр порошенко, московский патриархат, ситуация на украине, православная церковь украины (пцу)