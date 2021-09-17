https://ria.ru/20210917/putin-1750537377.html

Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 17.09.2021

Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Документ... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:41

2021-09-17T14:41

2021-09-17T18:14

общество

владимир путин

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Документ опубликован на сайте Кремля.Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы.Деньги предназначены россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим в стране, а также в прибалтийских государствах, Абхазии, Осетии и Приднестровье."Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", — сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Президент отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, так же как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны, — навсегда останется святой.В сентябре по инициативе Путина единовременные выплаты получили все российские пенсионеры (по десять тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).

https://ria.ru/20210831/putin-1747947382.html

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Путин о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременные выплаты защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей и подчеркнул, что люди должны их получить без волокиты. 2021-09-17T14:41 true PT0M45S

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общество, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия