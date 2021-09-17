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Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда
Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 17.09.2021
Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Документ... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:41
2021-09-17T18:14
общество
владимир путин
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Документ опубликован на сайте Кремля.Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы.Деньги предназначены россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим в стране, а также в прибалтийских государствах, Абхазии, Осетии и Приднестровье."Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", — сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.Президент отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, так же как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны, — навсегда останется святой.В сентябре по инициативе Путина единовременные выплаты получили все российские пенсионеры (по десять тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).
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60
Путин о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда
Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременные выплаты защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей и подчеркнул, что люди должны их получить без волокиты.
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общество, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия
14:41 17.09.2021 (обновлено: 18:14 17.09.2021)
 
Путин подписал указ о выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Путин подписал указ о выплатах защитникам и жителям Ленинграда в размере 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Документ опубликован на сайте Кремля.
Инициатива связана с 80-летием открытия "Дороги жизни" — единственной транспортной магистрали, связывавшей город с остальной страной в военные годы.
Деньги предназначены россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим в стране, а также в прибалтийских государствах, Абхазии, Осетии и Приднестровье.
"Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", — сказал Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Президент отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, так же как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны, — навсегда останется святой.
В сентябре по инициативе Путина единовременные выплаты получили все российские пенсионеры (по десять тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).
Военнослужащие на Красной площади - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:47
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным
 
ОбществоВладимир ПутинЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Россия
 
 
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