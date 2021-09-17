https://ria.ru/20210917/proizvodstvo-1750433804.html

Борисов рассказал о наращивании выпуска микрочипов для автопрома

Борисов рассказал о наращивании выпуска микрочипов для автопрома - РИА Новости, 17.09.2021

Борисов рассказал о наращивании выпуска микрочипов для автопрома

Российские предприятия наращивают объемы производства полупроводников для автопрома, потенциально могут закрыть потребность рынка, заявил журналистам... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:51

2021-09-17T00:51

2021-09-17T00:51

технологии

тольятти

автоваз

volkswagen group

авто

юрий борисов (вице-премьер)

россия

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Российские предприятия наращивают объемы производства полупроводников для автопрома, потенциально могут закрыть потребность рынка, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.При этом Борисов уточнил, что пока предприятия РФ не могут удовлетворить спрос по всей линейке полупроводников, поскольку не обладают "производственными активами нужных технологических возможностей для производства". Тем не менее у отрасли есть потенциал."Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром … Сегодня мы выбираемся из этого кризиса. Нарастить единовременно, выйти на тот необходимый уровень производства, практически невозможно, это процесс постепенный, но производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают"- добавил он.Проблема поставок электронных автокомпонентов началась еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.

https://ria.ru/20210917/mikrochipy-1750433548.html

тольятти

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, тольятти, автоваз, volkswagen group, авто, юрий борисов (вице-премьер), россия