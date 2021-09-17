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Борисов рассказал о наращивании выпуска микрочипов для автопрома
Борисов рассказал о наращивании выпуска микрочипов для автопрома - РИА Новости, 17.09.2021
Борисов рассказал о наращивании выпуска микрочипов для автопрома
Российские предприятия наращивают объемы производства полупроводников для автопрома, потенциально могут закрыть потребность рынка, заявил журналистам... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:51
2021-09-17T00:51
технологии
тольятти
автоваз
volkswagen group
авто
юрий борисов (вице-премьер)
россия
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Российские предприятия наращивают объемы производства полупроводников для автопрома, потенциально могут закрыть потребность рынка, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.При этом Борисов уточнил, что пока предприятия РФ не могут удовлетворить спрос по всей линейке полупроводников, поскольку не обладают "производственными активами нужных технологических возможностей для производства". Тем не менее у отрасли есть потенциал."Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром … Сегодня мы выбираемся из этого кризиса. Нарастить единовременно, выйти на тот необходимый уровень производства, практически невозможно, это процесс постепенный, но производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают"- добавил он.Проблема поставок электронных автокомпонентов началась еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.
https://ria.ru/20210917/mikrochipy-1750433548.html
тольятти
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технологии, тольятти, автоваз, volkswagen group, авто, юрий борисов (вице-премьер), россия
00:51 17.09.2021
 
Борисов рассказал о наращивании выпуска микрочипов для автопрома

Вице-премьер Борисов: в России наращивают производство микрочипов для автопрома

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛиния окончательной сборки на автозаводе
Линия окончательной сборки на автозаводе - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Российские предприятия наращивают объемы производства полупроводников для автопрома, потенциально могут закрыть потребность рынка, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Сможет ли российская промышленность заместить? Потенциально сможет ... Мы, во-первых, восстанавливаем фабрику в Зеленограде "Ангстрем". Также мы имеем нужные активы, где не требуются очень высокие технологии в области силовой электроники. Конечно, эти замещения по факту происходят. Так что потенциал есть, и наши предприятия наращивают объемы в этой области", - сказал он, отвечая на вопрос о дефиците в России электроники для автокомпонентов.
При этом Борисов уточнил, что пока предприятия РФ не могут удовлетворить спрос по всей линейке полупроводников, поскольку не обладают "производственными активами нужных технологических возможностей для производства". Тем не менее у отрасли есть потенциал.
"Дефицит необходимых компонентов испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром … Сегодня мы выбираемся из этого кризиса. Нарастить единовременно, выйти на тот необходимый уровень производства, практически невозможно, это процесс постепенный, но производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают"- добавил он.
Проблема поставок электронных автокомпонентов началась еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель "АвтоВАЗ" несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Также в простой из-за нехватки компонентов уходил калужский Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны.
Упаковка микрочипов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:49
Борисов исключил серьезное влияние дефицита микрочипов на автопром
 
ТехнологииТольяттиАвтоВАЗVolkswagen GroupАвтоЮрий Борисов (вице-премьер)Россия
 
 
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