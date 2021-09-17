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В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС - РИА Новости, 17.09.2021
В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС ждет трехразовое питание и легкий перекус из стандартного рациона питания космонавтов, индивидуальных... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T03:34
2021-09-17T06:23
наука
антон шкаплеров
российская академия наук
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС ждет трехразовое питание и легкий перекус из стандартного рациона питания космонавтов, индивидуальных блюд для них не предусмотрено, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.На МКС "киноэкипаж" каждый день ждет трехразовое питание и легкий перекус. Актриса и режиссер прошли на Земле подготовку по обращению с рационами - как их греть и как правильно принимать."В первый день их ждет на завтрак: свинина рубленая с яйцом, творог, печенье "Русское", витамины. В обед: икра любительская, борщ с мясом, азу, хлеб "Бородинский", десерт из яблок. Ужин: гуляш с картофельным пюре, салат из зеленой фасоли, имбирное печенье. И напитки на весь день: кофе, чай, какао", - рассказал Агуреев.Как пояснил специалист, для полета к станции и на время посадки в "Союзе" предусмотрено четырехразовое питание (два завтрака, обед и ужин) на трое суток, хотя сам полет к МКС будет длиться чуть более трех часов и столько же примерно проходит от отстыковки от станции до посадки корабля. Рассчитанный на трое суток рацион необходим на случай нештатных ситуаций при выведении на орбиту (резервная схема полета традиционно предусматривает двухсуточное сближение) и посадку в незапланированном районе.В этот рацион на первый завтрак включены: свинина рубленная с яйцом, хлеб пшеничный и рис, сок из яблок, вишни и черноплодной рябины. На второй завтрак: брусника дробленая, печенье "Русское", фундук и яблочный сок. Обед будет состоять из белуги, говядины под майонезом, хлеба ржаного "Московского", яблок с орехами, сока из яблок, вишни и черноплодной рябины. На ужин будет предложено мясное ассорти, хлеб "Бородинский", печенье "Домашнее", палочка фруктовая из яблок и абрикосов, а также яблочный сок. Этот рацион предусмотрен как для Пересильд, так и для Шипенко.Кроме того, корабль, на котором полетит "киноэкипаж", привезет космонавтам на МКС набор свежих фруктов и овощей: апельсины, яблоки, томаты. "Это для всех, для всего экипажа. А как его поделить - их дело", - сказал специалист.Шипенко, Пересильд и российский космонавт Антон Шкаплеров отправятся в космос 5 октября на корабле "Союз МС-19". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким (сейчас находится на МКС).
https://ria.ru/20210911/orbita-1749708401.html
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наука, антон шкаплеров, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко
03:34 17.09.2021 (обновлено: 06:23 17.09.2021)
 
В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС

На МКС Актриса Пересильд и режиссер Шипенко будут питаться обычным рационом космонавтов

© Фото : ЦПК/РоскосмосАктриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : ЦПК/Роскосмос
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС ждет трехразовое питание и легкий перекус из стандартного рациона питания космонавтов, индивидуальных блюд для них не предусмотрено, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

"Когда они прилетят на орбитальную станцию, они будут питаться тем рационом, который используют для питания члены экипажа, находящиеся там. Это 16-суточный рацион, основная часть его формируется без учета индивидуальных вкусов членов экипажа. А все коррективы вносятся за счет дополнительных блюд. Поскольку здесь полет кратковременный, дополнительных наборов не предусмотрено", - сказал специалист.

На МКС "киноэкипаж" каждый день ждет трехразовое питание и легкий перекус. Актриса и режиссер прошли на Земле подготовку по обращению с рационами - как их греть и как правильно принимать.
"В первый день их ждет на завтрак: свинина рубленая с яйцом, творог, печенье "Русское", витамины. В обед: икра любительская, борщ с мясом, азу, хлеб "Бородинский", десерт из яблок. Ужин: гуляш с картофельным пюре, салат из зеленой фасоли, имбирное печенье. И напитки на весь день: кофе, чай, какао", - рассказал Агуреев.
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Как пояснил специалист, для полета к станции и на время посадки в "Союзе" предусмотрено четырехразовое питание (два завтрака, обед и ужин) на трое суток, хотя сам полет к МКС будет длиться чуть более трех часов и столько же примерно проходит от отстыковки от станции до посадки корабля. Рассчитанный на трое суток рацион необходим на случай нештатных ситуаций при выведении на орбиту (резервная схема полета традиционно предусматривает двухсуточное сближение) и посадку в незапланированном районе.
В этот рацион на первый завтрак включены: свинина рубленная с яйцом, хлеб пшеничный и рис, сок из яблок, вишни и черноплодной рябины. На второй завтрак: брусника дробленая, печенье "Русское", фундук и яблочный сок. Обед будет состоять из белуги, говядины под майонезом, хлеба ржаного "Московского", яблок с орехами, сока из яблок, вишни и черноплодной рябины. На ужин будет предложено мясное ассорти, хлеб "Бородинский", печенье "Домашнее", палочка фруктовая из яблок и абрикосов, а также яблочный сок. Этот рацион предусмотрен как для Пересильд, так и для Шипенко.
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Кроме того, корабль, на котором полетит "киноэкипаж", привезет космонавтам на МКС набор свежих фруктов и овощей: апельсины, яблоки, томаты. "Это для всех, для всего экипажа. А как его поделить - их дело", - сказал специалист.
Шипенко, Пересильд и российский космонавт Антон Шкаплеров отправятся в космос 5 октября на корабле "Союз МС-19". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким (сейчас находится на МКС).
 
НаукаАнтон ШкаплеровРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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