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Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой - РИА Новости, 17.09.2021
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коэффициент распространения составляет 0,82, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:32
2021-09-17T14:32
2021-09-17T14:32
распространение коронавируса
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коэффициент распространения составляет 0,82, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции."Если говорить о сегодняшней ситуации, то она контролируемая. Коэффициент распространения 0,82. Работает 172 пункта вакцинации, 49 мобильных. Полностью вакцинировано более 1,5 миллиона человек. Мы продолжаем эту работу. Развернуто 5,163 тысячи коек в 14 стационарах, свободно – 24%", - сказал Беглов.
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санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой
Губернатор Петербурга Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе контролируемой