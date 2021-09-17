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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/peterburg-1750534963.html
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой - РИА Новости, 17.09.2021
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коэффициент распространения составляет 0,82, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:32
2021-09-17T14:32
распространение коронавируса
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коэффициент распространения составляет 0,82, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции."Если говорить о сегодняшней ситуации, то она контролируемая. Коэффициент распространения 0,82. Работает 172 пункта вакцинации, 49 мобильных. Полностью вакцинировано более 1,5 миллиона человек. Мы продолжаем эту работу. Развернуто 5,163 тысячи коек в 14 стационарах, свободно – 24%", - сказал Беглов.
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санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:32 17.09.2021
 
Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой

Губернатор Петербурга Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе контролируемой

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коэффициент распространения составляет 0,82, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.
"Если говорить о сегодняшней ситуации, то она контролируемая. Коэффициент распространения 0,82. Работает 172 пункта вакцинации, 49 мобильных. Полностью вакцинировано более 1,5 миллиона человек. Мы продолжаем эту работу. Развернуто 5,163 тысячи коек в 14 стационарах, свободно – 24%", - сказал Беглов.
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургАлександр БегловВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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