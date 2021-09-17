https://ria.ru/20210917/peterburg-1750534963.html

Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой

Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой - РИА Новости, 17.09.2021

Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге контролируемой

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коэффициент распространения составляет 0,82, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:32

2021-09-17T14:32

2021-09-17T14:32

распространение коронавируса

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге контролируемая, коэффициент распространения составляет 0,82, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции."Если говорить о сегодняшней ситуации, то она контролируемая. Коэффициент распространения 0,82. Работает 172 пункта вакцинации, 49 мобильных. Полностью вакцинировано более 1,5 миллиона человек. Мы продолжаем эту работу. Развернуто 5,163 тысячи коек в 14 стационарах, свободно – 24%", - сказал Беглов.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии