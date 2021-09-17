https://ria.ru/20210917/pensionery-1750444359.html
Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн
Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн - РИА Новости, 17.09.2021
Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн
Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T07:13
2021-09-17T07:13
2021-09-17T07:13
экономика
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/92069/75/920697567_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_bfe9bb3b115757d81045f078b6944641.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены все операции по картам банка у клиентов всех возрастных групп за первые восемь месяцев как прошлого, так и нынешнего года.Также они стали чаще покупать онлайн с использованием банковских карт, чем годом ранее. Так, на одного клиента старше шестидесяти лет приходятся в среднем две покупки в месяц, тогда как с января по август 2020 года этот показатель был на уровне 1,7.Отдельно аналитиками была изучена статистика трат по картам в зависимости от пола. Мужчины старшего возраста чаще, чем женщины, совершают покупки в онлайне (54% против 46%), однако по общей сумме лидируют женщины (52% против 48%). В итоге средняя сумма покупки онлайн по картам у мужчин выше – 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин.
https://ria.ru/20210915/pensionery-1750098583.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/92069/75/920697567_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_623b527a2bd8022e5ae07c6e435a1717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, статистика
Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн
Банк "Русский стандарт": средний чек пенсионера в онлайн-магазине составляет 2078 рублей
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"
(одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования были изучены все операции по картам банка у клиентов всех возрастных групп за первые восемь месяцев как прошлого, так и нынешнего года.
"Россияне старшего возраста покупают товары онлайн на заметно более высокие средние чеки, чем во время личных походов в магазины. По данным банка с января по август 2021 года этот показатель оказался на 87% выше, чем в офлайне – 2 078 рублей против 1 112 рублей", - выяснили авторы исследования.
Также они стали чаще покупать онлайн с использованием банковских карт, чем годом ранее. Так, на одного клиента старше шестидесяти лет приходятся в среднем две покупки в месяц, тогда как с января по август 2020 года этот показатель был на уровне 1,7.
Отдельно аналитиками была изучена статистика трат по картам в зависимости от пола. Мужчины старшего возраста чаще, чем женщины, совершают покупки в онлайне (54% против 46%), однако по общей сумме лидируют женщины (52% против 48%). В итоге средняя сумма покупки онлайн по картам у мужчин выше – 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин.