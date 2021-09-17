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Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн
Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн - РИА Новости, 17.09.2021
Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн
Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T07:13
2021-09-17T07:13
экономика
статистика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены все операции по картам банка у клиентов всех возрастных групп за первые восемь месяцев как прошлого, так и нынешнего года.Также они стали чаще покупать онлайн с использованием банковских карт, чем годом ранее. Так, на одного клиента старше шестидесяти лет приходятся в среднем две покупки в месяц, тогда как с января по август 2020 года этот показатель был на уровне 1,7.Отдельно аналитиками была изучена статистика трат по картам в зависимости от пола. Мужчины старшего возраста чаще, чем женщины, совершают покупки в онлайне (54% против 46%), однако по общей сумме лидируют женщины (52% против 48%). В итоге средняя сумма покупки онлайн по картам у мужчин выше – 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин.
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экономика, статистика
07:13 17.09.2021
 
Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн

Банк "Русский стандарт": средний чек пенсионера в онлайн-магазине составляет 2078 рублей

© Fotolia / SakalaМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Fotolia / Sakala
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования были изучены все операции по картам банка у клиентов всех возрастных групп за первые восемь месяцев как прошлого, так и нынешнего года.

"Россияне старшего возраста покупают товары онлайн на заметно более высокие средние чеки, чем во время личных походов в магазины. По данным банка с января по август 2021 года этот показатель оказался на 87% выше, чем в офлайне – 2 078 рублей против 1 112 рублей", - выяснили авторы исследования.

Также они стали чаще покупать онлайн с использованием банковских карт, чем годом ранее. Так, на одного клиента старше шестидесяти лет приходятся в среднем две покупки в месяц, тогда как с января по август 2020 года этот показатель был на уровне 1,7.
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Отдельно аналитиками была изучена статистика трат по картам в зависимости от пола. Мужчины старшего возраста чаще, чем женщины, совершают покупки в онлайне (54% против 46%), однако по общей сумме лидируют женщины (52% против 48%). В итоге средняя сумма покупки онлайн по картам у мужчин выше – 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин.
 
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