https://ria.ru/20210917/pensionery-1750444359.html

Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн

Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперты: российские пенсионеры стали больше покупать онлайн

Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T07:13

2021-09-17T07:13

2021-09-17T07:13

экономика

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/92069/75/920697567_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_bfe9bb3b115757d81045f078b6944641.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Средняя сумма покупки онлайн у людей старше 60 лет с января по август этого года оказался на 87% выше, чем в обычных магазинах, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены все операции по картам банка у клиентов всех возрастных групп за первые восемь месяцев как прошлого, так и нынешнего года.Также они стали чаще покупать онлайн с использованием банковских карт, чем годом ранее. Так, на одного клиента старше шестидесяти лет приходятся в среднем две покупки в месяц, тогда как с января по август 2020 года этот показатель был на уровне 1,7.Отдельно аналитиками была изучена статистика трат по картам в зависимости от пола. Мужчины старшего возраста чаще, чем женщины, совершают покупки в онлайне (54% против 46%), однако по общей сумме лидируют женщины (52% против 48%). В итоге средняя сумма покупки онлайн по картам у мужчин выше – 2 322 рубля против 1 853 рублей у женщин.

https://ria.ru/20210915/pensionery-1750098583.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, статистика