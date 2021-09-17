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Памфилова призвала не нарушать санитарную дистанцию на участках

Памфилова призвала не нарушать санитарную дистанцию на участках - РИА Новости, 17.09.2021

Памфилова призвала не нарушать санитарную дистанцию на участках

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не допускать на избирательных участках очереди и нарушение санитарной дистанции. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:13

2021-09-17T17:13

2021-09-17T17:13

выборы в государственную думу

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выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не допускать на избирательных участках очереди и нарушение санитарной дистанции."С утра мы увидели, что на некоторых участках были очереди, не соблюдается дистанция санитарная. Это недопустимо. Коллеги, следите, если образовываются очереди, предпринимайте дополнительные меры, чтобы дистанция соблюдалась. Это право людей воспользоваться "мобильным избирателем", но ситуацию в некоторых регионах прошу не допускать более", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК, обращаясь к представителям региональных избиркомов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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