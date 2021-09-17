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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/pachka-1750600616.html
Избирком Петербурга разберется в задержании женщины с пачкой бюллетеней
Избирком Петербурга разберется в задержании женщины с пачкой бюллетеней - РИА Новости, 17.09.2021
Избирком Петербурга разберется в задержании женщины с пачкой бюллетеней
Избирком Петербурга проверяет информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней в центре города, эти бюллетени не были поддельными, сообщил журналистам член... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:07
2021-09-17T19:07
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
выборы в государственную думу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Избирком Петербурга проверяет информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней в центре города, эти бюллетени не были поддельными, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.Ранее местные СМИ писали, что в Центральном районе Петербурга полицейские задержали женщину, которая якобы пыталась войти на территорию УИК №2188 с пачкой бюллетеней."Детально разбираемся в этой ситуации... Это никакие не поддельные бюллетени, эти бюллетени находятся в сейфе участковой комиссии. После голосования в 20 часов мы обязательно подключим все избирательные системы города... Будут ещё раз пересчитаны эти бюллетени, и мы уверены, что их количество сойдется", - сказал Кузьмин.По его словам, известно, что задержанная женщина была членом комиссии, которая пыталась компенсировать нехватку бюллетеней на участке, изъятые бюллетени не были заполнены. Как подчеркнул Кузьмин, действиям комиссии вынесут оценку со стороны избирательной системы Петербурга. "Избирательные права граждан не были затронуты, нарушение абсолютно процедурное", - добавил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750590551.html
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политика, санкт-петербург, госдума рф, выборы в государственную думу
19:07 17.09.2021
 
Избирком Петербурга разберется в задержании женщины с пачкой бюллетеней

Горизбирком Петербурга проверит информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде
Девушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Избирком Петербурга проверяет информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней в центре города, эти бюллетени не были поддельными, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
Ранее местные СМИ писали, что в Центральном районе Петербурга полицейские задержали женщину, которая якобы пыталась войти на территорию УИК №2188 с пачкой бюллетеней.
Девушка голосует на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 18:12Выборы в Государственную думу
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений в первый день голосования
"Детально разбираемся в этой ситуации... Это никакие не поддельные бюллетени, эти бюллетени находятся в сейфе участковой комиссии. После голосования в 20 часов мы обязательно подключим все избирательные системы города... Будут ещё раз пересчитаны эти бюллетени, и мы уверены, что их количество сойдется", - сказал Кузьмин.
По его словам, известно, что задержанная женщина была членом комиссии, которая пыталась компенсировать нехватку бюллетеней на участке, изъятые бюллетени не были заполнены. Как подчеркнул Кузьмин, действиям комиссии вынесут оценку со стороны избирательной системы Петербурга. "Избирательные права граждан не были затронуты, нарушение абсолютно процедурное", - добавил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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В Москве признали недействительными 19 бюллетеней из переносной урны
 
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