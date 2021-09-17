https://ria.ru/20210917/pachka-1750600616.html
Избирком Петербурга разберется в задержании женщины с пачкой бюллетеней
Избирком Петербурга разберется в задержании женщины с пачкой бюллетеней - РИА Новости, 17.09.2021
Избирком Петербурга разберется в задержании женщины с пачкой бюллетеней
Избирком Петербурга проверяет информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней в центре города, эти бюллетени не были поддельными, сообщил журналистам член... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:07
2021-09-17T19:07
2021-09-17T19:07
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512190_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_fe073607f1b5e3fe885f6a7f1d6f21c4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Избирком Петербурга проверяет информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней в центре города, эти бюллетени не были поддельными, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.Ранее местные СМИ писали, что в Центральном районе Петербурга полицейские задержали женщину, которая якобы пыталась войти на территорию УИК №2188 с пачкой бюллетеней."Детально разбираемся в этой ситуации... Это никакие не поддельные бюллетени, эти бюллетени находятся в сейфе участковой комиссии. После голосования в 20 часов мы обязательно подключим все избирательные системы города... Будут ещё раз пересчитаны эти бюллетени, и мы уверены, что их количество сойдется", - сказал Кузьмин.По его словам, известно, что задержанная женщина была членом комиссии, которая пыталась компенсировать нехватку бюллетеней на участке, изъятые бюллетени не были заполнены. Как подчеркнул Кузьмин, действиям комиссии вынесут оценку со стороны избирательной системы Петербурга. "Избирательные права граждан не были затронуты, нарушение абсолютно процедурное", - добавил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750590551.html
https://ria.ru/20210917/byulleteni-1750598143.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512190_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_320c8d78e73e25b116c6791111919f05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, госдума рф, выборы в государственную думу
Избирком Петербурга разберется в задержании женщины с пачкой бюллетеней
Горизбирком Петербурга проверит информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости.
Избирком Петербурга
проверяет информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней в центре города, эти бюллетени не были поддельными, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
Ранее местные СМИ писали, что в Центральном районе Петербурга полицейские задержали женщину, которая якобы пыталась войти на территорию УИК №2188 с пачкой бюллетеней.
"Детально разбираемся в этой ситуации... Это никакие не поддельные бюллетени, эти бюллетени находятся в сейфе участковой комиссии. После голосования в 20 часов мы обязательно подключим все избирательные системы города... Будут ещё раз пересчитаны эти бюллетени, и мы уверены, что их количество сойдется", - сказал Кузьмин.
По его словам, известно, что задержанная женщина была членом комиссии, которая пыталась компенсировать нехватку бюллетеней на участке, изъятые бюллетени не были заполнены. Как подчеркнул Кузьмин, действиям комиссии вынесут оценку со стороны избирательной системы Петербурга. "Избирательные права граждан не были затронуты, нарушение абсолютно процедурное", - добавил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.