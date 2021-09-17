https://ria.ru/20210917/otkaz-1750438792.html

В Крыму прокомментировали позицию Европарламента по выборам

В Крыму прокомментировали позицию Европарламента по выборам - РИА Новости, 17.09.2021

В Крыму прокомментировали позицию Европарламента по выборам

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что крымчанам безразличен отказ Европарламента признавать выборы на территории полуострова, и сравнил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T03:17

2021-09-17T03:17

2021-09-17T03:17

выборы в государственную думу

политика

украина

севастополь

владимир путин

госдума рф

ефим фикс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что крымчанам безразличен отказ Европарламента признавать выборы на территории полуострова, и сравнил позицию евродепутатов с лаем собаки Моськи из басни Ивана Крылова "Слон и Моська".Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".По его словам, в Крыму выборы состоятся несмотря на угрозы, запугивания и провокации извне.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210916/vybory-1750429369.html

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севастополь

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политика, украина, севастополь, владимир путин, госдума рф, ефим фикс, россия