В Крыму прокомментировали позицию Европарламента по выборам
Вице-спикер крымского парламента Фикс: позиция ЕП напоминает "лай Моськи" из басни Крылова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что крымчанам безразличен отказ Европарламента признавать выборы на территории полуострова, и сравнил позицию евродепутатов с лаем собаки Моськи из басни Ивана Крылова "Слон и Моська".
Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".
"Нам их точка зрения абсолютно безразлична. Оценка и реакция Европарламента на выборы в Крыму нам по барабану. Вся эта ситуация напоминает лай Моськи из басни Крылова. Сколько бы шума на Западе ни создавали, чтобы их хоть кто-то заметил, - это никак не отразится на проведении и итогах выборов", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, в Крыму выборы состоятся несмотря на угрозы, запугивания и провокации извне.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".