https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750595119.html

В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования за первый день

В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования за первый день - РИА Новости, 17.09.2021

В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования за первый день

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев опечатал цифровой сейф-пакет... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:39

2021-09-17T18:39

2021-09-17T18:39

выборы в государственную думу

технологии

выборы

общественная палата рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750568136_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_df5ccf043a021055168d36c6af24f59f.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев опечатал цифровой сейф-пакет дистанционного электронного голосования в Общественной палате РФ."Здесь в данный момент находятся все данные, мы сейчас запечатываем в сейф-пакет. Сделаем здесь подпись, складываемся и помещаем в сейф, который находится под контролем камер", - сказал Григорьев.Ранее Григорьев информировал, что использование "цифровых сейф-пакетов" во время дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволит сохранить информацию о каждом отданном голосе, но при этом останется полная анонимность. Сейф-пакеты, применяющиеся при многодневном голосовании, служат для того, чтобы в то время, когда избирательный участок закрыт, сохранить неприкосновенность и анонимность уже заполненных избирателями бюллетеней. Сейф-пакеты вскрываются только после завершения голосования для подсчета голосов. Такая же функция предусмотрена и при хранении информации на электронных носителях при дистанционном электронном голосовании.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, выборы, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия