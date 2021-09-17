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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/nikitin-1750511313.html
Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что проголосовал на выборах вместе со своей семьей. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:06
2021-09-17T13:06
выборы в государственную думу
политика
андрей никитин (политик)
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что проголосовал на выборах вместе со своей семьей."С утра перед работой всей семьей проголосовали на выборах... Мне кажется, это значимо для каждого человека. И важно выражать свою гражданскую позицию, чтобы сделать жизнь комфортнее", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор отметил высокий уровень организации выборов и выразил уверенность, что они пройдут "организованно и легитимно".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента.
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политика, андрей никитин (политик), новгородская область
13:06 17.09.2021
 
Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Новгородской области Никитин проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что проголосовал на выборах вместе со своей семьей.
"С утра перед работой всей семьей проголосовали на выборах... Мне кажется, это значимо для каждого человека. И важно выражать свою гражданскую позицию, чтобы сделать жизнь комфортнее", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор отметил высокий уровень организации выборов и выразил уверенность, что они пройдут "организованно и легитимно".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаАндрей Никитин (политик)Новгородская область
 
 
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