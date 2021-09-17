https://ria.ru/20210917/nikitin-1750511313.html

Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что проголосовал на выборах вместе со своей семьей. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:06

2021-09-17T13:06

2021-09-17T13:06

выборы в государственную думу

политика

андрей никитин (политик)

новгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152130/36/1521303674_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_54416b80dddcce6b4969d53ee09c986e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что проголосовал на выборах вместе со своей семьей."С утра перед работой всей семьей проголосовали на выборах... Мне кажется, это значимо для каждого человека. И важно выражать свою гражданскую позицию, чтобы сделать жизнь комфортнее", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор отметил высокий уровень организации выборов и выразил уверенность, что они пройдут "организованно и легитимно".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента.

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, андрей никитин (политик), новгородская область