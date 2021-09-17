https://ria.ru/20210917/nikitin-1750511313.html
Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что проголосовал на выборах вместе со своей семьей. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:06
2021-09-17T13:06
2021-09-17T13:06
выборы в государственную думу
политика
андрей никитин (политик)
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152130/36/1521303674_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_54416b80dddcce6b4969d53ee09c986e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что проголосовал на выборах вместе со своей семьей."С утра перед работой всей семьей проголосовали на выборах... Мне кажется, это значимо для каждого человека. И важно выражать свою гражданскую позицию, чтобы сделать жизнь комфортнее", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Губернатор отметил высокий уровень организации выборов и выразил уверенность, что они пройдут "организованно и легитимно".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента.
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152130/36/1521303674_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2572cbe05124212e2096d09cb1fc9c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей никитин (политик), новгородская область
Губернатор Новгородской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Новгородской области Никитин проголосовал на выборах в Госдуму