https://ria.ru/20210917/navalnyy-1750466355.html

Приложение "Навальный" удалили после бесед с послом США в России

Приложение "Навальный" удалили после бесед с послом США в России - РИА Новости, 17.09.2021

Приложение "Навальный" удалили после бесед с послом США в России

Приложение "Навальный" было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в России, заявил глава комиссии... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:18

2021-09-17T10:18

2021-09-17T11:18

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Приложение "Навальный" было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в России, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, стало известно ранее в пятницу.По его оценке, в Google и Apple сделали "единственно правильный вывод": на территории России все должны исполнять российскую Конституцию и другие законы. "Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении", - сказал сенатор. При этом Климов отметил, что комиссия продолжит мониторинг. "Это не первый случай, что после предостережений, высказанных, в том числе, и нашей комиссией, такие компании как Google и Apple уделают вредоносный контент, который по сути является противоправным", - заявил сенатор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/navalnyy-1750384176.html

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политика, сша, технологии, андрей климов, apple, google