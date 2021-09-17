10:18 17.09.2021 (обновлено: 11:18 17.09.2021)
Приложение "Навальный" удалили после бесед с послом США в России
Сенатор Климов: приложение "Навальный" удалили из App Store после бесед с послом США
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Приложение "Навальный" было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в России, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, стало известно ранее в пятницу.
"Это сделали сами компании и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ, соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета", - заявил Климов журналистам.
По его оценке, в Google и Apple сделали "единственно правильный вывод": на территории России все должны исполнять российскую Конституцию и другие законы. "Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении", - сказал сенатор.
При этом Климов отметил, что комиссия продолжит мониторинг. "Это не первый случай, что после предостережений, высказанных, в том числе, и нашей комиссией, такие компании как Google и Apple уделают вредоносный контент, который по сути является противоправным", - заявил сенатор.