https://ria.ru/20210917/navalnyy-1750451679.html
Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store
Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store - РИА Новости, 17.09.2021
Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store
Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:49
2021-09-17T08:49
2021-09-17T09:29
общество
google
алексей навальный
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, передают корреспонденты РИА Новости.Переход в мобильную версию совершить нельзя, при соответствующей попытке приложение показывает страницу с предложением повторить попытку.В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета ранее заявили, что что Google и Apple нарушают законодательство РФ о выборах, размещая запрещенный контент. Как заявил в четверг глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, представители Apple заявили о правовых тонкостях, не позволяющих материнской компании удалить приложение из Appstore.
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общество, google, алексей навальный
08:49 17.09.2021 (обновлено: 09:29 17.09.2021)
Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store
Приложение "Навальный" исчезло из мобильных версий Google Play и App Store