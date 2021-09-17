https://ria.ru/20210917/navalnyy-1750451679.html

Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store

Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store - РИА Новости, 17.09.2021

Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и App Store

Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:49

2021-09-17T08:49

2021-09-17T09:29

общество

google

алексей навальный

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Приложение "Навальный" удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, передают корреспонденты РИА Новости.Переход в мобильную версию совершить нельзя, при соответствующей попытке приложение показывает страницу с предложением повторить попытку.В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета ранее заявили, что что Google и Apple нарушают законодательство РФ о выборах, размещая запрещенный контент. Как заявил в четверг глава комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, представители Apple заявили о правовых тонкостях, не позволяющих материнской компании удалить приложение из Appstore.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/navalnyy-1750384176.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, google, алексей навальный