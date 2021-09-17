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Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам
Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам - РИА Новости, 17.09.2021
Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам
Между Францией и США возник беспрецедентный дипломатический кризис после того, как Австралия разорвала с Парижем крупный контракт на строительство подводных... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:31
2021-09-17T19:48
в мире
сша
австралия
франция
джо байден
мид франции‎
нато
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Между Францией и США возник беспрецедентный дипломатический кризис после того, как Австралия разорвала с Парижем крупный контракт на строительство подводных лодок и предпочла американские атомные субмарины. Об этом пишет издание France Info.Депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон считает, что Франции нужно перестать "тешить себя иллюзиями" и выйти из Североатлантического альянса, а также свернуть планы по открытию центра передового опыта НАТО в области космической безопасности. Вашингтон хотел разместить его в Тулузе.Расторжение договора о строительстве компанией Naval Group дизель-электрических подлодок для ВМС Австралии стало следствием стратегического соглашения, достигнутого Канберрой с Вашингтоном и Лондоном, говорится в публикации.Это событие "ставит под вопрос" связи Парижа со своими англосаксонскими союзниками и будет иметь "тяжелые последствия", считают французские сенаторы и депутаты."США вывели свои войска из Афганистана без согласования с партнерами по НАТО. Срыв сделки по субмаринам из-за Вашингтона — это еще одно событие, которое должно привести к точной оценке отношений между Францией и ее историческим союзником", — говорится в совместном заявлении парламентариев.В статье отмечается, что сделка, заключенная с Канберрой пять лет назад, была колоссальной с точки зрения экономики и геополитики. Ее аннулирование повергло в сильный шок французское государство и промышленность.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии.На фоне данного события Канберра разорвала контракт на сумму 56 миллиардов евро с флагманом французского судостроения Naval Group на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал расторжение сделки "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. The New York Times сообщила, что Париж отменил совместное с Вашингтоном празднование 240-летия Чесапикского морского сражения в знак протеста из-за потери выгодного заказа.
https://ria.ru/20210916/dzhonson-1750311260.html
https://ria.ru/20210916/unizhenie-1750378584.html
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австралия
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в мире, сша, австралия, франция, джо байден, мид франции‎, нато, жан-ив ле дриан, aukus
17:31 17.09.2021 (обновлено: 19:48 17.09.2021)
 
Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам

Французский политик Меланшон потребовал выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам

© AP Photo / Michel EulerВоенный парад на Елисейских полях в Париже
Военный парад на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Michel Euler
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Между Францией и США возник беспрецедентный дипломатический кризис после того, как Австралия разорвала с Парижем крупный контракт на строительство подводных лодок и предпочла американские атомные субмарины. Об этом пишет издание France Info.
Депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон считает, что Франции нужно перестать "тешить себя иллюзиями" и выйти из Североатлантического альянса, а также свернуть планы по открытию центра передового опыта НАТО в области космической безопасности. Вашингтон хотел разместить его в Тулузе.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS
Расторжение договора о строительстве компанией Naval Group дизель-электрических подлодок для ВМС Австралии стало следствием стратегического соглашения, достигнутого Канберрой с Вашингтоном и Лондоном, говорится в публикации.
Это событие "ставит под вопрос" связи Парижа со своими англосаксонскими союзниками и будет иметь "тяжелые последствия", считают французские сенаторы и депутаты.
"США вывели свои войска из Афганистана без согласования с партнерами по НАТО. Срыв сделки по субмаринам из-за Вашингтона — это еще одно событие, которое должно привести к точной оценке отношений между Францией и ее историческим союзником", — говорится в совместном заявлении парламентариев.
В статье отмечается, что сделка, заключенная с Канберрой пять лет назад, была колоссальной с точки зрения экономики и геополитики. Ее аннулирование повергло в сильный шок французское государство и промышленность.
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Во Франции назвали срыв Австралией контракта по подлодкам унижением
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии.
На фоне данного события Канберра разорвала контракт на сумму 56 миллиардов евро с флагманом французского судостроения Naval Group на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал расторжение сделки "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. The New York Times сообщила, что Париж отменил совместное с Вашингтоном празднование 240-летия Чесапикского морского сражения в знак протеста из-за потери выгодного заказа.
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В миреСШААвстралияФранцияДжо БайденМИД Франции‎НАТОЖан-Ив Ле ДрианAUKUS
 
 
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