https://ria.ru/20210917/nato-1750580802.html

Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам

Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам - РИА Новости, 17.09.2021

Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам

Между Францией и США возник беспрецедентный дипломатический кризис после того, как Австралия разорвала с Парижем крупный контракт на строительство подводных... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:31

2021-09-17T17:31

2021-09-17T19:48

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Между Францией и США возник беспрецедентный дипломатический кризис после того, как Австралия разорвала с Парижем крупный контракт на строительство подводных лодок и предпочла американские атомные субмарины. Об этом пишет издание France Info.Депутат Национального собрания Жан-Люк Меланшон считает, что Франции нужно перестать "тешить себя иллюзиями" и выйти из Североатлантического альянса, а также свернуть планы по открытию центра передового опыта НАТО в области космической безопасности. Вашингтон хотел разместить его в Тулузе.Расторжение договора о строительстве компанией Naval Group дизель-электрических подлодок для ВМС Австралии стало следствием стратегического соглашения, достигнутого Канберрой с Вашингтоном и Лондоном, говорится в публикации.Это событие "ставит под вопрос" связи Парижа со своими англосаксонскими союзниками и будет иметь "тяжелые последствия", считают французские сенаторы и депутаты."США вывели свои войска из Афганистана без согласования с партнерами по НАТО. Срыв сделки по субмаринам из-за Вашингтона — это еще одно событие, которое должно привести к точной оценке отношений между Францией и ее историческим союзником", — говорится в совместном заявлении парламентариев.В статье отмечается, что сделка, заключенная с Канберрой пять лет назад, была колоссальной с точки зрения экономики и геополитики. Ее аннулирование повергло в сильный шок французское государство и промышленность.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии.На фоне данного события Канберра разорвала контракт на сумму 56 миллиардов евро с флагманом французского судостроения Naval Group на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал расторжение сделки "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. The New York Times сообщила, что Париж отменил совместное с Вашингтоном празднование 240-летия Чесапикского морского сражения в знак протеста из-за потери выгодного заказа.

https://ria.ru/20210916/dzhonson-1750311260.html

https://ria.ru/20210916/unizhenie-1750378584.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/frantsiya-1750473731.html

сша

австралия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, австралия, франция, джо байден, мид франции‎, нато, жан-ив ле дриан, aukus