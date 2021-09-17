https://ria.ru/20210917/moskva-1750572591.html

На избирательном участке в Москве поймали енота

На избирательном участке в Москве поймали енота - РИА Новости, 17.09.2021

На избирательном участке в Москве поймали енота

В помещении участковой избирательной комиссии в Москве выпустили енота, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:57

2021-09-17T16:57

2021-09-17T21:37

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В помещении участковой избирательной комиссии в Москве выпустили енота, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.Инцидент произошел на УИК №1262. По предварительным данным, это сделал избиратель.В публикации отмечается, что хищник по кличке Том семь минут бегал от полиции.По словам Венедиктова, троих хозяев зверя отпустили из полиции."Они не помешали выборам, люди любопытствовали, все снимали, смотрели на енота и уходили. Енот может стать символом российских выборов", — заявил он.В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 8:00 до 20:00 каждый день. Помимо Москвы, проголосовать дистанционно можно в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.Более 50% избирателей, подавших через портал "Госуслуги" заявление на участие в ДЭГ, уже сделали свой выбор, отметили в Минцифры.

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Полиция и наблюдатели ловили енота на избирательном участке в Москве На избирательном участке в Москве 7 минут ловили енота. 2021-09-17T16:57 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия