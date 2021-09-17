Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210917/morgenshtern-1750530104.html
"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы
"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы - РИА Новости, 17.09.2021
"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы
Моргенштерн рассказал в передаче "Что было дальше?" об отношениях с Диларой Зинатуллиной после свадьбы. Он признался, что подкаблучник. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:02
2021-09-17T15:02
шоубиз
знаменитости
отношения
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750526179_302:0:3944:2048_1920x0_80_0_0_4c9513635f1070a30110652796b83dbe.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Моргенштерн рассказал в передаче "Что было дальше?" об отношениях с Диларой Зинатуллиной после свадьбы. Он признался, что подкаблучник.Он также дал понять, что очень нежен с супругой, в том числе в интимных отношениях. Возлюбленная как обычно в этот момент поддерживала мужа в зале. Шоумен признался, что после женитьбы поумнел и стал серьезнее.До этого Моргенштерн славился эксцентричными выходками, скандальными клипами и татуировками на лице. Рэпер также был обвинен в пропаганде запрещенных веществ.Из собственной свадьбы артист также сделал шоу – она прошла в стиле 90-х. Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia.
https://ria.ru/20210902/morgenshtern-1748317806.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750526179_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_e95283714886da483569faeb5bebb573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, отношения, моргенштерн (алишер моргенштерн)
15:02 17.09.2021
 

"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы

© @LABELCOM/YouTubeМоргенштерн x Егор Крид | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? Кадр видео
Моргенштерн x Егор Крид | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? Кадр видео
© @LABELCOM/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Моргенштерн рассказал в передаче "Что было дальше?" об отношениях с Диларой Зинатуллиной после свадьбы. Он признался, что подкаблучник.

"Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник", – заявил рэпер.

Он также дал понять, что очень нежен с супругой, в том числе в интимных отношениях. Возлюбленная как обычно в этот момент поддерживала мужа в зале. Шоумен признался, что после женитьбы поумнел и стал серьезнее.
До этого Моргенштерн славился эксцентричными выходками, скандальными клипами и татуировками на лице. Рэпер также был обвинен в пропаганде запрещенных веществ.
© РИА НовостиМоргенштерн в суде
Моргенштерн в суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости
Моргенштерн в суде
Из собственной свадьбы артист также сделал шоу – она прошла в стиле 90-х. Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 12:56Шоубиз
Воду со свадьбы Моргенштерна хотят перепродать за восемь тысяч рублей
 
ШоубизЗнаменитостиотношенияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США сожалеют из-за приостановки миссии ОБСЕ на границе России и Украины
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния