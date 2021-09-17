https://ria.ru/20210917/morgenshtern-1750530104.html
"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы
"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы - РИА Новости, 17.09.2021
"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы
Моргенштерн рассказал в передаче "Что было дальше?" об отношениях с Диларой Зинатуллиной после свадьбы. Он признался, что подкаблучник. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:02
2021-09-17T15:02
2021-09-17T15:02
шоубиз
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отношения
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Моргенштерн рассказал в передаче "Что было дальше?" об отношениях с Диларой Зинатуллиной после свадьбы. Он признался, что подкаблучник.Он также дал понять, что очень нежен с супругой, в том числе в интимных отношениях. Возлюбленная как обычно в этот момент поддерживала мужа в зале. Шоумен признался, что после женитьбы поумнел и стал серьезнее.До этого Моргенштерн славился эксцентричными выходками, скандальными клипами и татуировками на лице. Рэпер также был обвинен в пропаганде запрещенных веществ.Из собственной свадьбы артист также сделал шоу – она прошла в стиле 90-х. Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia.
https://ria.ru/20210902/morgenshtern-1748317806.html
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знаменитости, отношения, моргенштерн (алишер моргенштерн)