https://ria.ru/20210917/morgenshtern-1750530104.html

"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы

"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы - РИА Новости, 17.09.2021

"Я подкаблучник": Моргенштерн рассказал об отношениях после свадьбы

Моргенштерн рассказал в передаче "Что было дальше?" об отношениях с Диларой Зинатуллиной после свадьбы. Он признался, что подкаблучник. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:02

2021-09-17T15:02

2021-09-17T15:02

шоубиз

знаменитости

отношения

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Моргенштерн рассказал в передаче "Что было дальше?" об отношениях с Диларой Зинатуллиной после свадьбы. Он признался, что подкаблучник.Он также дал понять, что очень нежен с супругой, в том числе в интимных отношениях. Возлюбленная как обычно в этот момент поддерживала мужа в зале. Шоумен признался, что после женитьбы поумнел и стал серьезнее.До этого Моргенштерн славился эксцентричными выходками, скандальными клипами и татуировками на лице. Рэпер также был обвинен в пропаганде запрещенных веществ.Из собственной свадьбы артист также сделал шоу – она прошла в стиле 90-х. Моргенштерн вручил невесте экстравагантный букет из леденцов, и возлюбленные отправились в ЗАГС на украшенной наклейками Daewoo Nexia.

https://ria.ru/20210902/morgenshtern-1748317806.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, отношения, моргенштерн (алишер моргенштерн)