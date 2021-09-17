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Темы покупки "Мистралей" нет на повестке дня, заявил Песков

Темы покупки "Мистралей" нет на повестке дня, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2021

Темы покупки "Мистралей" нет на повестке дня, заявил Песков

Возвращения к теме о покупке "Мистралей" у Франции нет на повестке дня, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:32

2021-09-17T12:32

2021-09-17T12:32

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Возвращения к теме о покупке "Мистралей" у Франции нет на повестке дня, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Австралия на фоне заключения партнерства с Великобританией и США в области обороны и безопасности (AUKUS) заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию с разрывом Парижем контракта с Москвой на создание авианосцев "Мистраль"."Этой темы нет на повестке дня вообще", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на изменение позиции Франции.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

https://ria.ru/20210313/udk-1600726400.html

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в мире, сша, франция, джо байден, рособоронэкспорт, франсуа олланд, dcns/stx, скотт моррисон, россия