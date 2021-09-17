https://ria.ru/20210917/matvienko-1750469032.html

"Не очень с вокалом": Матвиенко рассказал недостаток Григорьева-Апполонова

"Не очень с вокалом": Матвиенко рассказал недостаток Григорьева-Апполонова - РИА Новости, 17.09.2021

"Не очень с вокалом": Матвиенко рассказал недостаток Григорьева-Апполонова

Игорь Матвиенко в передаче "Судьба человека" рассказал о солисте "Иванушек" Андрее Григорьеве-Апполонове. Он сказал, что у него не очень хороший вокал. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:46

2021-09-17T10:46

2021-09-17T10:46

шоубиз

любэ

игорь матвиенко

иванушки international

знаменитости

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Игорь Матвиенко в передаче "Судьба человека" рассказал о солисте "Иванушек" Андрее Григорьеве-Апполонове. Он сказал, что у него не очень хороший вокал.Продюсер хотел сделать шоу в противовес "Любэ" и Андрей стал первым участником группы "Иванушки". Раньше в Сочи у него был Театр мод.Ранее сам Григорьев-Апполонов признавался, что в "Иванушках" он хоть и приукрашает свой образ, но остается самим собой.

https://ria.ru/20200727/1575007721.html

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2021

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любэ, игорь матвиенко, иванушки international, знаменитости