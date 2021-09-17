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Шоубиз
https://ria.ru/20210917/matvienko-1750469032.html
"Не очень с вокалом": Матвиенко рассказал недостаток Григорьева-Апполонова
"Не очень с вокалом": Матвиенко рассказал недостаток Григорьева-Апполонова - РИА Новости, 17.09.2021
"Не очень с вокалом": Матвиенко рассказал недостаток Григорьева-Апполонова
Игорь Матвиенко в передаче "Судьба человека" рассказал о солисте "Иванушек" Андрее Григорьеве-Апполонове. Он сказал, что у него не очень хороший вокал. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:46
2021-09-17T10:46
шоубиз
любэ
игорь матвиенко
иванушки international
знаменитости
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Игорь Матвиенко в передаче "Судьба человека" рассказал о солисте "Иванушек" Андрее Григорьеве-Апполонове. Он сказал, что у него не очень хороший вокал.Продюсер хотел сделать шоу в противовес "Любэ" и Андрей стал первым участником группы "Иванушки". Раньше в Сочи у него был Театр мод.Ранее сам Григорьев-Апполонов признавался, что в "Иванушках" он хоть и приукрашает свой образ, но остается самим собой.
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любэ, игорь матвиенко, иванушки international, знаменитости
10:46 17.09.2021
 

"Не очень с вокалом": Матвиенко рассказал недостаток Григорьева-Апполонова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Игорь Матвиенко на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Продюсер Игорь Матвиенко на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Игорь Матвиенко в передаче "Судьба человека" рассказал о солисте "Иванушек" Андрее Григорьеве-Апполонове. Он сказал, что у него не очень хороший вокал.

"Этот такой простой. Ноги закидывает. Танцует. Единственный недостаток — не очень хорошо с вокалом. Но это ему в итоге и помогло. Если бы он еще и пел, то вообще", – отметил Матвиенко.

Продюсер хотел сделать шоу в противовес "Любэ" и Андрей стал первым участником группы "Иванушки". Раньше в Сочи у него был Театр мод.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев
Участники группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участники группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев

"Он был такой солнца луч. Совершенно непонятный персонаж. Инопланетный. Таких людей не бывает. С патлами ходил", – добавил Матвиенко.

Ранее сам Григорьев-Апполонов признавался, что в "Иванушках" он хоть и приукрашает свой образ, но остается самим собой.
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