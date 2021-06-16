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Шоубиз
https://ria.ru/20210616/ivanushki-1737223745.html
Рыжий из "Иванушек" категорически отверг идею играть в театре
Рыжий из "Иванушек" категорически отверг идею играть в театре - РИА Новости, 16.06.2021
Рыжий из "Иванушек" категорически отверг идею играть в театре
Андрей Григорьев-Аполлонов готов выйти на театральную сцену, но максимум в качестве артиста мюзикла. Об этом солист “Иванушек” рассказал в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:42
2021-06-16T17:42
шоубиз
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сергей лазарев
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Андрей Григорьев-Аполлонов готов выйти на театральную сцену, но максимум в качестве артиста мюзикла. Об этом солист “Иванушек” рассказал в интервью РИА Новости. При этом певец категорически отверг идею драматической роли в театре. “Не готов. Я достаточно самокритичный человек. Артист, но уже, к сожалению, не актёр. Я в 90% случаев отказываюсь и сниматься, и тем более выходить на театральную сцену. Это очень сложная профессия – перевоплощаться в другие образы. Мне потребуется много времени, чтобы восстановить, так скажем свое, актерское образование”, — сказал солист “Иванушек”.Ранее общественный резонанс вызвала эпизодическая роль Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького. Ведущая играет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле “Чудесный грузин”. Пользователи Сети традиционно разделились на два лагеря. Также разные позиции заняли и актеры. Например, Сергей Безруков выступил с критикой выхода Бузовой на сцену, а Марина Зудина встала на защиту певицы. Бузова не первая из эстрады, кто выходит на драматическую сцену. Например, Сергей Лазарев много лет играет спектакли в театре им. Пушкина, а в феврале в “Модерне” состоялась премьера “Женитьбы”, где главную роль исполняет Лолита Милявская.
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знаменитости, иванушки international, звезды, марина зудина, мхат имени м. горького, лолита милявская, сергей лазарев, ольга бузова, сергей безруков

Рыжий из "Иванушек" категорически отверг идею играть в театре

17:42 16.06.2021
 
© РИА Новости / Роман Кульгускин / Перейти в фотобанкСолист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Роман Кульгускин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Андрей Григорьев-Аполлонов готов выйти на театральную сцену, но максимум в качестве артиста мюзикла. Об этом солист “Иванушек” рассказал в интервью РИА Новости.
“Мюзикл – возможно. Но это потребует много времени – это часы репетиций и отдачи. В “Иванушках”, например, я такой, какой есть. Конечно, я приукрашаю себя на сцене с точки зрения образа, но это всё же я”, — отметил Григорьев-Аполлонов.
При этом певец категорически отверг идею драматической роли в театре.
“Не готов. Я достаточно самокритичный человек. Артист, но уже, к сожалению, не актёр. Я в 90% случаев отказываюсь и сниматься, и тем более выходить на театральную сцену. Это очень сложная профессия – перевоплощаться в другие образы. Мне потребуется много времени, чтобы восстановить, так скажем свое, актерское образование”, — сказал солист “Иванушек”.
Ранее общественный резонанс вызвала эпизодическая роль Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького. Ведущая играет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле “Чудесный грузин”.
Пользователи Сети традиционно разделились на два лагеря. Также разные позиции заняли и актеры. Например, Сергей Безруков выступил с критикой выхода Бузовой на сцену, а Марина Зудина встала на защиту певицы.
Бузова не первая из эстрады, кто выходит на драматическую сцену. Например, Сергей Лазарев много лет играет спектакли в театре им. Пушкина, а в феврале в “Модерне” состоялась премьера “Женитьбы”, где главную роль исполняет Лолита Милявская.
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ШоубизЗнаменитостиИванушки InternationalзвездыМарина ЗудинаМХАТ имени М. ГорькогоЛолита МилявскаяСергей ЛазаревОльга БузоваСергей Безруков
 
 
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