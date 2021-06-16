https://ria.ru/20210616/ivanushki-1737223745.html

Рыжий из "Иванушек" категорически отверг идею играть в театре

Рыжий из "Иванушек" категорически отверг идею играть в театре - РИА Новости, 16.06.2021

Рыжий из "Иванушек" категорически отверг идею играть в театре

Андрей Григорьев-Аполлонов готов выйти на театральную сцену, но максимум в качестве артиста мюзикла. Об этом солист “Иванушек” рассказал в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:42

2021-06-16T17:42

2021-06-16T17:42

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Андрей Григорьев-Аполлонов готов выйти на театральную сцену, но максимум в качестве артиста мюзикла. Об этом солист “Иванушек” рассказал в интервью РИА Новости. При этом певец категорически отверг идею драматической роли в театре. “Не готов. Я достаточно самокритичный человек. Артист, но уже, к сожалению, не актёр. Я в 90% случаев отказываюсь и сниматься, и тем более выходить на театральную сцену. Это очень сложная профессия – перевоплощаться в другие образы. Мне потребуется много времени, чтобы восстановить, так скажем свое, актерское образование”, — сказал солист “Иванушек”.Ранее общественный резонанс вызвала эпизодическая роль Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького. Ведущая играет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле “Чудесный грузин”. Пользователи Сети традиционно разделились на два лагеря. Также разные позиции заняли и актеры. Например, Сергей Безруков выступил с критикой выхода Бузовой на сцену, а Марина Зудина встала на защиту певицы. Бузова не первая из эстрады, кто выходит на драматическую сцену. Например, Сергей Лазарев много лет играет спектакли в театре им. Пушкина, а в феврале в “Модерне” состоялась премьера “Женитьбы”, где главную роль исполняет Лолита Милявская.

https://ria.ru/20210609/buzova-1736338410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, иванушки international, звезды, марина зудина, мхат имени м. горького, лолита милявская, сергей лазарев, ольга бузова, сергей безруков