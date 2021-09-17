https://ria.ru/20210917/khor-1750458098.html

Известный российский хор выступил в древнем храме Ливана

Известный российский хор выступил в древнем храме Ливана - РИА Новости, 17.09.2021

Известный российский хор выступил в древнем храме Ливана

Хор Сретенского монастыря дал концерт в древнем храме Бахоса в сердце исторического комплекса Баальбек в Ливане. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:33

2021-09-17T09:33

2021-09-17T09:33

религия

сирия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

ближний восток

сретенский монастырь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40456/41/404564162_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6f8b18a4af5687c550b51cffd9e3977a.jpg

БЕЙРУТ, 17 сен - РИА Новости. Хор Сретенского монастыря дал концерт в древнем храме Бахоса в сердце исторического комплекса Баальбек в Ливане."Храм Бахоса в Баальбеке является центральной культурной площадкой для всего Ближнего Востока и имеет большое всемирное культурное значение. Мероприятия в нем запрещены за исключением ежегодного фестиваля Баальбека. Поэтому мы благодарны ливанской стороне за то, что они согласились провести на этой площадке такое мероприятие. Это первый концерт со зрителями здесь за последние два года. Культурная жизнь остановилась с началом пандемии", - сказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.Идею представительства провести концерт в историческом комплексе поддержало министерство культуры Ливана и муниципалитет Баальбека, предоставив все условия для реализации проекта.Сретенский хор исполнил русские песни "Полюшко поле", "Когда мы были на войне" и другие произведения. При исполнении "Катюши" зал взорвался овациями."Сегодняшний концерт, в ходе которого прозвучали известные народные и эстрадные песни, а также классические произведения на русском и иностранных языках, организован министерством культуры России, Русским домом в Бейруте, Ливанско-российским культурным центром и муниципалитетом Баальбека", - добавил Зайчиков.В четверг хор Сретенского монастыря выступил на главной сцене Сирии - в доме оперы имени Асада. Еще днем ранее зрители смогли услышать русское песнопение в православной патриархии.

https://ria.ru/20160510/1430619008.html

сирия

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ближний восток, сретенский монастырь, россия