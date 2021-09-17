23:01 17.09.2021 (обновлено: 23:12 17.09.2021)
Глава Пентагона извинился за удар по Кабулу 29 августа
Глава Пентагона Остин извинился за удар по Кабулу и пообещал извлечь уроки из этой ошибки
© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара американского беспилотника по Кабулу 29 августа, жертвами которого стали гражданские лица.
"Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки. С этой целью я поручил провести тщательный анализ расследования, только что завершенного Центральным командованием ВС США. Я попросил об этом, чтобы определить, в какой степени расследование учитывает весь доступный контекст и информацию", - сказал Остин, чье заявление опубликовал Пентагон.
По словам министра обороны США, "ни одна армия мира не работает усерднее над тем, чтобы избегать жертв среди гражданского населения".
"Когда у нас есть причины полагать, что мы отняли невинную жизнь, мы расследуем это и, если это правда, признаем. Но мы также должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения – вне зависимости от обстоятельств, разведданных или давления, в условиях которого мы работаем", - подчеркнул Остин.
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Ранее оборонное ведомство США по итогам проведенного расследования признало, что авиаудар американского беспилотника в Кабуле 29 августа был ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, включая семи детей.
В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация