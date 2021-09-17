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Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию

Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию - РИА Новости, 17.09.2021

Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию

В ЦИК РФ за все время избирательной кампании поступило 98 жалоб на возможное принуждение к голосованию на выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:16

2021-09-17T18:16

2021-09-17T18:19

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В ЦИК РФ за все время избирательной кампании поступило 98 жалоб на возможное принуждение к голосованию на выборах, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."За все время на сегодняшний день жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично, или грозили, что если не перепишешься или не придешь и не проголосуешь, 98 по всей стране. Из этого числа было 25 по дистанционному электронному голосованию, 23 - по Москве, одна - по Ярославской области, другая - по Мурманской", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Остальные все жалобы касались традиционного голосования, все их разобрали и направили данные в том числе главам регионов.По трем жалобам подтвердилось, что было определенное давление, отметила она, но "степень давления разная"."Есть еще несколько жалоб, где люди жаловались, что им грозили увольнением, здесь будут действовать правоохранительные органы", - подчеркнула Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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