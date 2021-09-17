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Путин призвал россиян сделать свой выбор

Путин призвал россиян сделать свой выбор - РИА Новости, 17.09.2021

Путин призвал россиян сделать свой выбор

Президент России Владимир Путин после голосования на выборах в онлайн-режиме призвал россиян сделать свой выбор и заявил, что рассчитывает на активную позицию. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:33

2021-09-17T16:33

2021-09-17T17:41

выборы в государственную думу

политика

выборы

владимир путин

выборы в государственную думу

москва

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после голосования на выборах в онлайн-режиме призвал россиян сделать свой выбор и заявил, что рассчитывает на активную позицию."Дорогие друзья! Сегодня в нашей стране началось трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате", - сказал Путин.Он напомнил, что такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве."В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор", - сказал Путин.

москва

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2021

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"Рассчитываю на вашу активную жизненную позицию" – Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию". 2021-09-17T16:33 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, владимир путин, выборы в государственную думу, москва