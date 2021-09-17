https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750534616.html

Больше половины глав регионов проголосовали на выборах в первый день

Больше половины глав регионов проголосовали на выборах в первый день - РИА Новости, 17.09.2021

Больше половины глав регионов проголосовали на выборах в первый день

Больше половины руководителей российских регионов пришли на избирательные участки уже в первый день трехдневного голосования. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:32

2021-09-17T14:32

2021-09-17T14:32

выборы в государственную думу

политика

выборы

забайкальский край

новгородская область

выборы в государственную думу

александр осипов

антон алиханов

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Больше половины руководителей российских регионов пришли на избирательные участки уже в первый день трехдневного голосования.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Первым из глав регионов в России проголосовал губернатор Магаданской области Сергей Носов, он пришел на избирательный участок почти сразу после его открытия. Как объяснил Носов, впереди у него был рабочий день, а работы много и надо все успеть.Вскоре после Носова проголосовали и другие руководители дальневосточных регионов - глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава Бурятии Алексей Цыденов. На избирательный участок в пятницу пришел и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который отдал свой голос еще и на выборах губернатора края.В течение дня проголосовали главы 48 регионов, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, врио главы Дагестана Сергей Меликов, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев стал первым из руководителей регионов, кто проголосовал онлайн. Он сделал это утром в машине по пути на работу. Развожаев рассказал, что сам процесс занял у него три минуты, а также он сделал себе на память скриншот бюллетеня.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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политика, выборы, забайкальский край, новгородская область, выборы в государственную думу, александр осипов, антон алиханов, василий орлов (губернатор), россия