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Более пяти тысяч москвичей проголосовали по интернету за 20 минут
Более пяти тысяч москвичей проголосовали по интернету за 20 минут - РИА Новости, 17.09.2021
Более пяти тысяч москвичей проголосовали по интернету за 20 минут
Более пяти тысяч москвичей проголосовали через интернет за 20 минут с начала голосования, сообщается на портале дистанционного электронного голосования. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:29
2021-09-17T08:29
2021-09-17T08:44
выборы в государственную думу
политика
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более пяти тысяч москвичей проголосовали через интернет за 20 минут с начала голосования, сообщается на портале дистанционного электронного голосования.Согласно публикуемым данным, за 20 минут после начала электронного голосования свой выбор сделали более пяти тысяч москвичей, через полчаса - уже более 10 тысяч.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, россия
08:29 17.09.2021 (обновлено: 08:44 17.09.2021)
Более пяти тысяч москвичей проголосовали по интернету за 20 минут
Более пяти тысяч москвичей проголосовали по интернету на выборах в Госдуму за 20 минут