https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК

"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК - РИА Новости, 17.09.2021

"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК

Во всех российских регионах начинается голосование, которое растянется на три дня: 17, 18 и 19 сентября. Для Центризбиркома они станут самыми напряженным за... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:02

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

цик рф

сергей лавров

элла памфилова

денис пушилин

мария захарова

джон салливан

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Во всех российских регионах начинается голосование, которое растянется на три дня: 17, 18 и 19 сентября. Для Центризбиркома они станут самыми напряженным за последние шесть лет. "Это уже максимальная работа в квадрате", — сказала Элла Памфилова. Жизнь, по ее словам, себе усложнили сами — контролировать нужно не только очный, но и электронный процесс. А мешать будут изнутри и снаружи — в МИД говорят об иностранном влиянии. "Гнать мерзавцев"В последние дни перед голосованием в Центризбиркоме, кажется, уже не подбирали слова. Памфилова решительно призвала "гнать подальше мерзавцев", которые попытаются влиять на членов избиркомов."Не поддавайтесь ни на какие провокации, давление тех или иных недобросовестных чиновников, которые захотят вам выкрутить руки, использовать вас для себя, любимых, чтобы получить незаслуженный результат, а потом пихнуть вас под камеры позора, спрятавшись за ваши юбки и спины, подвести вас под административное или уголовное наказание, а самим потереть ручки, заработать денежки и уйти в сторону", — предупреждала она членов участковых и территориальных избирательных комиссий.Избирательная система должна пройти предстоящие выборы так, чтобы "каждый из 900-тысячной армии мог дальше честно смотреть людям в глаза, в глаза своим детям, сохранить человеческое достоинство и никому не позволить его унижать". "Мы вас защищали все это время, я знаю, как многие расправили плечи", — подчеркнула Памфилова.Непрошеные гостиПризыв гнать прочь относился не только к "чиновникам, которые захотят выкрутить руки", но и к любому вмешательству в процесс. Чем ближе единый день голосования, тем чаще звучат новости об иностранном влиянии. Роль США, например, подтверждена документально, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории США с задействованием интернет-платформ происходят явные акты вмешательства в наши внутренние процессы — политические, электоральные", — сказала Захарова. Причем отметила, что Вашингтон не дал никаких объяснений на этот счет.Не комментировали американцы и заявление о связи с Пентагоном сайта проекта "Умное голосование", созданного командой оппозиционера Алексея Навального. По словам представителя российского МИД, Роскомнадзор установил: IP-адреса разработчиков и серверы приложения в основном находятся в США, оттуда же идет техническая поддержка.Десятого сентября американского посла Джона Салливана вызывали на Кудринскую площадь. Однако дипломат не ответил на вопросы журналистов, пробыл в министерстве менее получаса, а потом также молча уехал прочь.Позже Сергей Лавров сказал, что Салливану передали "достаточно серьезное" сообщение: "Ждем ответа от американских коллег на вопрос, почему так происходит".Тем временем в Совете Федерации подсчитали — зарубежные траты на вмешательство в выборы сравнимы с суммой, которую расходует Россия на их проведение. Глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России Андрей Климов отметил: потратились и на распространение недостоверной информации. На постсоветском пространстве "суммы вообще имеют мультипликационный эффект", добавил он.К слову, в Центризбиркоме траты из федерального бюджета на выборы депутатов Госдумы оценили в 21,4 миллиарда рублей.К тому же в Совфед пригласили представителей американских компаний Google и Apple. "Яблочники" не только пришли, но и выразили готовность к диалогу и содействию. В 2018-м комиссия уже предупреждала Google о недопустимости нарушения российских законов. Но противоправный контент, по словам Климова, они удалили лишь в день тишины.Еще одну попытку повлиять на российские выборы предприняли в Европейском парламенте. В четверг там утвердили предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям с Россией. В объемном документе предлагают среди прочего подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов". В ответ российский МИД осудил попытки манипулировать "общественным мнением".Приглашенные иностранцыВпрочем, иностранцы будут наблюдать за выборами в любом случае — причем в непосредственной близости. Своих представителей отправили 55 государств и десять международных организаций, всего их будет 250. К слову, российских наблюдателей несоизмеримо больше — 413 тысяч.Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по итогам выборов представят доклад в бюро ассамблеи. В миссию входят пять политиков из разных стран, возглавит делегацию Пьер-Ален Фридез (Швейцария). Они встретятся с парламентскими и непарламентскими партиями.Иностранцев могло быть и больше, но из-за коронавируса их число ограничили. Все согласились, кроме БДИПЧ ОБСЕ. "Потому что они решили, что нет в России пандемии: хотим 500 [наблюдателей], а не 60. У них, кстати, самое большое количество было предложено из всех миссий", — отметила Памфилова. В итоге представители организации отказались приехать вовсе — во второй раз за всю историю российских парламентских выборов.Тем, кто все же прибудет, обеспечат "максимально комфортные условия", пообещала Памфилова, включая возможность посетить любой регион: "система у нас открытая, запретов нет".Формально, конечно, есть очевидный запрет — вмешиваться в процесс голосования и подсчет голосов, работу избирательных комиссий, вести агитацию. Нарушителей лишат аккредитации.Свои тройки контролеров направит и ЦИК — в те регионы, где ситуация "тревожит". Такая группа под руководством члена ЦИК Николая Левичева прибудет в Санкт-Петербург: там чаще всего жаловались на нарушения. "Мы не очень рассчитываем на местные правоохранительные органы, поэтому пригласили представителей прокуратуры и МВД федеральных, чтобы вместе с нами держали в узде тех, кто попытается осуществить какие-то правонарушения, бьющие по репутации города", — пояснила Памфилова.Члены ЦИК поедут и в другие регионы: Андрей Шутов — в Иркутскую область, Евгений Шевченко — в Челябинскую, специальная группа отправится в Королев.Электронно и мобильноГолосование в этом году продлится три дня. В семи субъектах поставить галочку можно дистанционно. Так и намерены поступить более 2,6 миллиона человек. На своих традиционных участках они исключены из списков — чтобы никто не проголосовал дважды.Для электронного голосования зарегистрировался и президент: Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за "десятков" заболевших в его окружении. Обычно он заполняет бюллетень в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. Приезжать в штаб партии, которая будет побеждать на выборах, Путин тоже не планирует.Электронным голосованием воспользуются два миллиона москвичей, триста тысяч жителей Ростовской области (включая живущих в ДНР и ЛНР россиян), 126 тысяч в Нижегородской, 86 — в Ярославской, примерно по 50 тысяч в Мурманской и Курской областях и 20 тысяч в Севастополе.К слову, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики организовали 825 автобусных рейсов и 12 пассажирских железнодорожных поездов для желающих проголосовать. "Мы можем сделать это дистанционно с компьютеров и смартфонов или лично приехать на избирательные участки Ростовской области. Предусмотрена упрощенная система пограничного контроля", — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.В списки по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель" вошли три с половиной миллиона россиян. Всего принять участие в выборах могут 108 миллионов, проживающих на территории страны, и больше двух миллионов — за ее пределами.Голосование завершится 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Согласно жеребьевке, в бюллетене партии расположатся так: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210912/vybory-1749377289.html

https://ria.ru/20210914/er-1750052546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), цик рф, сергей лавров, элла памфилова, денис пушилин, мария захарова, джон салливан, россия