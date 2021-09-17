https://ria.ru/20210917/ekzit-poll-1750601611.html

В ЦИК назвали анонимные данные экзит-поллов по выборам незаконными

В ЦИК назвали анонимные данные экзит-поллов по выборам незаконными - РИА Новости, 17.09.2021

В ЦИК назвали анонимные данные экзит-поллов по выборам незаконными

Появляющиеся в интернете анонимные данные о результатах голосования, скорее всего, являются фейковыми, такие публикации незаконны, но их авторов сложно... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:14

2021-09-17T19:14

2021-09-17T19:14

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Появляющиеся в интернете анонимные данные о результатах голосования, скорее всего, являются фейковыми, такие публикации незаконны, но их авторов сложно определить, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Ранее в некоторых каналах в Telegram стали появляться сообщения со ссылкой якобы на данные exit poll.Булаев напомнил, что публикация таких данных сейчас незаконна. "Это незаконно. Ни одна серьезная контора не будет это публиковать. Я думаю, что это фейки в анонимных каналах без указания тех, кто их проводил", - сказал он РИА Новости.Зампред ЦИК подчеркнул, что отследить авторов таких сообщений сложно. Он добавил, что если такие нарушения допускают члены комиссий, то к ним применяются предусмотренные законом санкции."Одна участковая комиссия на досрочном голосовании опубликовала реальные результаты по участку. Это административное правонарушение", - пояснил Булаев.Запрет на обнародование данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая интернет), действует с 17 сентября до 21.00 мск 19 сентября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, выборы, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия